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Huzurevleri Spor Şenliği'nde 120 Yaşlı Sporcu Yarıştı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen Huzurevleri Spor Şenliği'nde, 65 ile 90 yaş arasındaki 120 sporcu çeşitli branşlarda yarıştı. Etkinlik, yaşlıların spor yapmasını teşvik edebilmek amacıyla gerçekleştirildi.

BURSA'da düzenlenen, 'Huzurevleri Spor Şenliği' etkinliği kapsamında yaşları 65 ile 90 arasında değişen 120 sporcular yarıştı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü tarafından ilk kez düzenlenen 'Huzurevleri Spor Şenliği' etkinliğinde yaşları 65 ile 90 arasında değişen 120 kişi yarıştı. Bursa genelindeki huzurevlerinde kalan yarışmacılar, Bocce, basketbol, bilek güreşi, okçuluk, futsal bowling ve satranç müsabakalarından dereceye girmek için kıyasıya mücadele verirken toplanan çocuklar ise yarışmacıları ilgiyle izledi.

İnegöl İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Yusuf Şevki Yücel, yaptığı konuşmada, "Bugün çok eğlenceli bir gün. Bursa'daki tüm huzurevlerini davet ettiğimiz bir spor şenliğimiz var. Programın içinde yaşlılarımız, yarışmalarımız ve hediyelerimiz yer alıyor. Bu etkinliği ilk defa ilçemizde başlatıp, Bursa genelindeki huzurevlerini de davet ettik. Toplamda 8 huzurevi katılım sağladı. Bunlardan 4'ü, yaşlılık düzeyleri ve engel durumlarına göre yarışmacı olarak etkinlikte yer aldı. Amca ve teyzelerimiz çeşitli müsabakalarda yarıştı. Diğer huzurevleri ise seyirci olarak katılım gösterdi.. Bu programın Türkiye genelinde bir benzeri yok. Geliştirilerek Marmara Bölgesi'ne özel ve daha sistematik bir hale getirilebilir. Buradan herkese teşekkür etmek istiyorum; belediye başkanımıza, kaymakamımıza ve katkı sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum. İnşallah önümüzdeki yıl Haziran ayında planlamaları daha erken yaparız. Hep birlikte daha nice güzel günlerde buluşmak dileğiyle." dedi.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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