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Hüseyin Yücel, Seçim Sonuçlarına Göre Rakibi Serdal Adalı'yı Tebrik Etti

Hüseyin Yücel, Seçim Sonuçlarına Göre Rakibi Serdal Adalı'yı Tebrik Etti
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Beşiktaş Başkan Adayı Hüseyin Yücel, kesin olmayan sonuçlar doğrultusunda rakibi Serdal Adalı'yı kutlayarak seçim salonunu terk etti. Genel kurulda Adalı 5,117 oy alırken, Yücel 2,157 oyda kaldı.

Beşiktaş Başkan Adayı Hüseyin Yücel, kesin olmayan sonuçlara göre rakibi Serdal Adalı'yı tebrik ederek salondan ayrıldı.

Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşiyor. Açılan 16 sandık itibarıyla Serdal Adalı 5 bin 117, Hüseyin Yücel de 2 bin 157 oya ulaştı. Sonuçların açıklanmasının ardından Başkan Adayı Hüseyin Yücel, diğer aday Serdal Adalı'nın yanına giderek, kesin olmayan sonuçlara göre kendisini ve ekibini kutladı.

Daha sonra Divan Başkanı Ahmet Akpınar ve oy sayımı yapan görevlilerle de vedalaşan Yücel, ekibiyle birlikte salondan ayrıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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