Hüseyin Yücel, Fenerbahçe derbisi öncesi Beşiktaş'ın en büyük sorununu çözdü

Kabus gibi günler geçiren Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın istifasının ardından göreve gelen ve olağanüstü seçim kararı alan başkan Hüseyin Yücel, siyah-beyazlılar için kötü gidişata dur demek adına takımdaki en büyük problemlerde biri olarak görünen sorunu çözdü.

MAAŞLARIN TAMAMI ÖDENDİ

Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel, dev derbi öncesinde büyük bir hamle yaptı. Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; siyah-beyazlı kulüp, ödeme alamayan A takım futbolcularının ve personellerinin maaşlarının tamamı ödedi.

DERBİYE UMUT BAĞLADILAR

Beşiktaş'ın sezonun en önemli karşılaşması haline gelen Fenerbahçe derbisini kazanmasının hem taraftarları hem de kulüp yönetimini mutlu edeceği düşünülüyor. Derbi öncesi yaşanan bu olumlu gelişme, Beşiktaş'ın Fenerbahçe karşısında başarılı bir performans sergilemesi ve geleceğe umutla bakılması için önemli bir adım olarak görülüyor.

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi 7 Aralık 2024 Cumartesi günü saat 19.00'da Tüpraş Stadı'nda oynanacak.