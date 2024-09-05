Üye Girişi
Haberler

Hüseyin Özkan, Judo Federasyonu Başkanlığına Aday Oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin Judo dalındaki ilk ve tek olimpiyat şampiyonu Hüseyin Özkan, 2024 olimpiyatlarında alınan başarısız sonuçlar nedeniyle Judo Federasyonu başkanlığına aday oldu.

Türkiye'nin Judo dalındaki ilk ve tek olimpiyat şampiyonu Hüseyin Özkan, 2024 olimpiyatlarında alınan başarısız sonuçlar nedeniyle Judo Federasyonu başkanlığına aday oldu.

Judo dalında 1997 yılında Avrupa, 2000 yılında da olimpiyat şampiyonu olarak bayrağımızı uluslararası arenada dalgalandıran Hüseyin Özkan, Judo Federasyonu başkanlığına aday oldu. Türkiye'nin olimpiyatlarda ilk ve tek şampiyonu Özkan: "Maalesef benim gibi birçok şampiyon çıkması gerekirken, Judo alanında hak ettiğimiz başarıları kazanamadık. Artık yeni şampiyonlar çıkartma zamanı geldi. Camiamız için en iyisini yapabilmek adına sizlerin duası ve desteği ile Judo Federasyonu Başkanlığına aday olduğumu sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Judo yu hep birlikte zirveye taşımak, ülkemizin gururu olacak zaferler kazanmak için yola çıkıyoruz. Camiamızı daha güçlü, daha başarılı yapabilmek adına var gücümüzle çalışacağız" diye konuştu.

Judoyu gençlere anlatmak için uzun yılların getirdiği bilgi ve birikime sahip olduğunu vurgulayan milli sporcu Özkan "Türkiye gibi büyük bir ülkenin 2024 olimpiyatlarında altın madalya alamamasını kabul etmiyorum. Şapkamızı önümüze koyup düşünmemiz gerekiyor artık. Bu noktada bendenizin üstüne de görev düştüğüne inanmaktayım. Bu sebepten federasyon başkanlığına adaylığımı açıkladım" dedi.

1972 tarihinde Çeçenistan/Argun'da kentinde doğan Hüseyin Özkan 1989'da Çeçenistan Grozny Üniversitesi Spor bölümünü kazandı. 1993 senesinde Türkiye vatandaşlığı alan Özkan, 2000 yılında Türkiye'yi temsil ederek Judo olimpiyat şampiyonu oldu. Özkan, Sidney olimpiyat şampiyonluğunun yanı sıra; Dünya ikinciliği, Avrupa şampiyonluğu, Avrupa gençler şampiyonluğu, Balkan şampiyonluğu, 7 kez Türkiye şampiyonluğu ve Karadeniz oyunları şampiyonluğunu kazandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Hüseyin Özkan Türkiye Güncel Spor

İstanbul'da 'okul saati' kararı! Pazartesi bu saatler arasında eğitim-öğretim yapılacak

Pazartesi günü İstanbul'da okulların açılış ve kapanış saatleri değişti

 MSB kaynakları: Kılıçlı yemin her yönüyle inceleniyor, kastı olanlar hakkında gereken yapılacak

Bakanlık, kastı olanlar hakkında gerekeni yapacak

 Gerilim tırmanıyor! İmamoğlu'ndan Bakan Tunç'a: Ben yargıya değil sana parmak salladım

"Ben o parmağı sana salladım"
Yeni OVP açıklandı! 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5'e yükseltildi

2024 enflasyon beklentisinde büyük artış
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
A101 AKTÜEL KATALOĞU 5 EYLÜL A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? Adidas Super Step Ayakkabı, Akülü Araba... BİM 6 EYLÜL 2024 KATALOĞU BİM kataloğu indirimli ürünler! BİM'de bu hafta hangi ürünler satışa sunulacak? GSB KYK YURT ÜCRETLERİ: 2024 KYK yurt ücretleri açıklandı mı? KYK yurt ücretleri ne kadar? 1.Tip, 2.Tip, 3. Tip, 4.Tip, 5.Tip, 6.Tip yurt ücretleri Pazartesi okullar kaçta açılacak? Okul saatleri değişti mi, ilk ders zili kaçta çalacak? İstanbul Valiliği açıklama yaptı! Sarımsak yutmak neye iyi gelir? Çiğ sarımsak yutmak ne işe yarar, sivilcelere iyi gelir mi? 2024 YILI ENFLASYON BEKLENTİSİ KAÇ OLDU? 2025- 2027 Enflasyon beklentisi ne oldu? 2025 yılı enflasyon beklentisi açıklandı mı? 5 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, mazota, motorine zam ya da indirim var mı, gelecek mi? Üniversiteler ne zaman açılıyor? YÖK takvimi açıklandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? 6 Eylül Cuma Kızılcık Şerbeti var mı? SON DAKİKA DEPREM: 5 Eylül deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Az önce deprem mi oldu? Son depremler! HAMSTER KOMBAT 5 EYLÜL GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir?
title