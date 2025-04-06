- Hüseyin Eroğlu : "Oynadığımız 15 maçta 31 puan kazandık"

ANKARA - Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, MKE Ankaragücü karşılaşmasının ardından, "Taraftarımız bugün çok güzel bir destek verdi ve galibiyeti başkanımız, yönetim kurulumuz ve taraftarımıza armağan etmek istiyorum. Önemli bir maç kazandık. Oynadığımız 15 maçta 31 puan kazandık ve bu da önemli bir puan ortalaması" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaştı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "İki takım için de zor bir maçtı, derbiydi. Aslında Türk futboluna değer katmış iki takımın karşılaşmasaydı bugün. Bizim için bazı özel durumlar var. Hafta içi çalıştıklarını maça iyi yansıtma konusunda çok başarılıydı. Özellikle ilk yarıda bir teknik direktör ne isterse takımım bana onu sağladı. Belki belirli pozisyonları da değerlendirsek daha da farklı olabilirdi. Kazanmak tabii ki önemliydi ama iyi futbol oynayarak kazanmak bizi tabii ki mutlu ediyor. İkinci yarı biraz da oyuncularımı perşembe günü tekrar maçımız olduğu için korumak istedim. Değişiklikler yaptım her oyuncu da bu süreçte görev alması, performans vermesi önemli. Taraftarımız bugün çok güzel bir destek verdi ve galibiyeti başkanımız, yönetim kurulumuz ve taraftarımıza armağan etmek istiyorum. Önemli bir maç kazandık. Oynadığımız 15 maçta 31 puan kazandık ve bu da önemli bir puan ortalaması. Önümüzdeki maçlarda üç puana talibiz, bu maçta aldığımız üç puan bizim için değerliydi. Ankaragücü için de şunu söylemek istiyorum; çok değerli bir teknik direktörle anlaştılar. Evet bugün kaybettiler belki ama bundan sonraki süreçte Mesut Hoca'ya başarılar dilerim Ankaragücü de Süper Lig'i fazlasıyla hak ediyor. Biz günü keyifli ve oyuncularımla mutlu olarak bitirdik. Bugünkü oyun anlayışımız da savunmadan hücuma geçiş üzerinde çalıştık. Top rakipteyken hızlı geçişler yaparak ilerledik ve olumlu sonuç verdi. Top bizde kaldığı sürece güç opsiyonları kullanmaya çalıştık. Özellikle rakibin bek ve stoper aralarındaki boşlukları değerlendirmek istedik bundan sonraki süreçte Ankaragücü'ne başarılar dilerim" diye konuştu.