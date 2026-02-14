Hüseyin Eroğlu'ndan Çorum FK'ya veda

HÜSEYİN Eroğlu, Süper Lig hedefiyle başladıkları süreçte yollarını ayırdıkları Çorum FK için yayımladığı veda mesajında, hakem kararlarının ayrılık sürecinde etkili olduğunu ifade etti.

Süper Lig hedefiyle sezona başlayan Çorum FK'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, kulübe veda etti. Tecrübeli teknik adam veda mesajında, "Başlangıçlar ve bitişler, hayatın her yerinde var. Bazen her şey çok güzel başlar, güzel de bitmesi için inanılmaz çaba gösterirsiniz, ama olmaz. Çorum FK ile de Süper Lig hedefiyle çıktığımız yolda ne yazık ki vedalaşmak zorunda kaldık. Bu vedada, adalet duygumuzu zedeleyen hakem kararlarının çok önemli bir etkisi olduğunu, tüm spor kamuoyunun bilmesini özellikle istiyorum. Lütfen bunu bir bahane olarak görmeyin. Futbol ailesinin bir ferdi olarak, gerçekten kırgın ve üzgünüm. Yasadığımız onca şeye rağmen her zaman yanımızda olan başkan Baran Korkmazoğlu başta olmak üzere yönetim kuruluna, personele, futbolculara, taraftara ve Çorum şehrine çok teşekkür ederim. Umarım, sezon sonunda bu güzel kentin ve güzel insanların Süper Lig hayalleri gerçek olur" ifadelerine yer verdi.