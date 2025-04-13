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Hüseyin Eroğlu: 'İyi maç oynadığımızı düşünüyorum'

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Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Fatih Karagümrük ile golsüz berabere kaldıkları maçın ardından, gösterdikleri performanstan memnun olduğunu belirtti. Önlerindeki Bandırmaspor maçı için hazırlıklara başlayacaklarını vurguladı.

- Hüseyin Eroğlu : "İyi maç oynadığımızı düşünüyorum"

İSTANBUL - Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Fatih Karagümrük maçı sonrası, "İyi maç oynadığımızı düşünüyorum. Topun bizde olduğunu, taktiği iyi uyguladığımızı düşünüyorum. Önümüzde Bandırmaspor maçı var. Kazandığımız takdirde ikincilik için avantaj sağlayacağız" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda Fatih Karagümrük ile golsüz berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Bu hafta 3. maçları oynadık. İster istemez iki takımın oyuncuları fiziksel anlamda yorgundu. Bizim açımızdan kazanmak önemliydi. Beraberlik bundan sonraki haftalarda avantaj sağlayacağını düşünüyorum. Maçın genelinde rakibin direncini kırdık. Önemli oyuncuları var, özellikle hücum hattında. Wesley'den dönen ikinci top kovalamalarına fırsat vermedik. Bizim de direkten dönen toplarımız var. Maçın ikinci yarısında amacımız topa sahip olmaktı. Kenardan gol bulmaktı. Çok üretken yapımız yoktu ama değerlendirebilirdik, olmadı. Rakip de kaybetmemek adına oynadılar. Oğuzhan hoca iyi maç yönetti. Ancak ikinci sarı karttan kırmızı olabilirdi. İyi maç oynadığımızı düşünüyorum. Topun bizde olduğunu, taktiği iyi uyguladığımızı düşünüyorum. Önümüzde Bandırmaspor maçı var. En iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz. Onlar da yukarı oynayan takım. Kazandığımız takdirde ikincilik için avantaj sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na gelen taraftarlara da teşekkür eden Eroğlu, taraftarların takımlarını Süper Lig'de görmek istediğini sözlerine ekledi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL YASİN AKÇIN - Spor
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