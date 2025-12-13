Haberler

Hüseyin Eroğlu: "Önümüzdeki haftalarda telafi edeceğiz"

Çorum FK Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Sivas deplasmanında 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı değerlendirmede, kazanmanın büyük bir artı olacağını ve önümüzdeki haftalarda bu durumu telafi edeceklerini belirtti.

Çorum FK Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Sivas'ın zor bir deplasman olduğunu belirterek, "Kazanmak bizim için çok büyük artı olacaktı. Önümüzdeki haftalarda bunu telafi edeceğimizi düşünüyorum" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Çorum FK, deplasmanda karşılaştığı Özbelsan Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Çorum FK Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu açıklamalarda bulundu. Eroğlu, "Sivasspor 5-4-1 ile koridorları iyi kapattı. İlk yarıya istediğimiz düzeyde başlayamadık. Rakip iyi başlayıp, golü buldu. Oyuncularımızın golden sonraki reaksiyonu oyunu dengeledi. Daha fazla üretken olmamız gerekiyordu. Direkten dönen topumuz vardı. Sakatlıktan dönen oyuncularımız da var. Kazanmak bizim için çok büyük artı olacaktı. Sivasspor gerçekten çok zor bir deplasman. Önümüzdeki haftalarda bunu telafi edeceğimizi düşünüyorum. Süper Lig hedefini giderken, takımımıza katkı sağlayacak oyuncuları kadromuza katmak istiyoruz" diye konuştu. - SİVAS

