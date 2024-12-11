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Hüseyin Akbaş Güreş Eğitim Merkezi Geleceğin Şampiyonlarını Yetiştiriyor

Hüseyin Akbaş Güreş Eğitim Merkezi Geleceğin Şampiyonlarını Yetiştiriyor
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Tokat'ın Almus ilçesindeki merkez, Türk güreşine adını yazdırmış Hüseyin Akbaş'ın mirasını yaşatıyor. 17 genç pehlivan, antrenörleri Aziz Erdoğdu gözetiminde ulusal ve uluslararası başarı hedefiyle antrenman yapıyor.

Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Çevreli Beldesi'nde bulunan Hüseyin Akbaş Güreş Eğitim Merkezi, geleceğin olimpiyat ve dünya şampiyonlarını yetiştiriyor.

Türk güreşine adını altın harflerle yazdıran ve 4 dünya şampiyonluğu, 2 Dünya Kupası birinciliği gibi birçok başarıya imza atan merhum Hüseyin Akbaş'ın memleketinde gençler güreş sporuna büyük ilgi gösteriyor. Merkezin 17 minik ve genç pehlivanı, Hüseyin Akbaş'ın mirasını yaşatmak için antrenörleri Aziz Erdoğdu'nun gözetiminde her gün yaklaşık iki saat antrenman yapıyor. Bugüne kadar pek çok başarıya imza atan sporcular, hem ulusal hem de uluslararası arenada Türkiye'yi temsil etmeyi hedefliyor.

Aziz Erdoğdu: "Çevreli kasabasının pehlivanları ünlüdür"

Türkiye güreş şampiyonu olan antrenör Aziz Erdoğdu, yıllardır Çevreli'de güreşçi yetiştirme geleneğini sürdürdüklerini belirtti. Erdoğdu, "Şu an 17 öğrencimiz var ve her yıl Türkiye güreşlerinde dereceler alıyoruz. Son 10 yılda 15 Türkiye şampiyonu yetiştirdik. Çevreli kasabasının pehlivanları ünlüdür ve bu geleneği yaşatıyoruz" dedi.

Ahmet Enser Akbaş: "Dedem gibi şampiyon olmak istiyorum"

Merhum Hüseyin Akbaş'ın torunu Ahmet Enser Akbaş ise dedesinin izinden gittiğini belirterek, "Dedemin ismini duyunca çok hevesleniyorum. Onun gibi olmak ve şampiyonluklar kazanmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Minik pehlivanların azmi ve Çevreli'nin desteğiyle Türk güreşi, gelecekte yeni Hüseyin Akbaş'lar çıkarmaya hazırlanıyor. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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