İngiltere Başbakanı Starmer'den Rusya açıklaması: Operasyonel aşamaya geçiyoruz

Avrupa, Putin'e karşı birleşti! Savaş aşamasına geçiyorlar
Erdoğan ayaküstü sohbet ettiği Sırrı Süreyya Önder'e tarih vermiş

Erdoğan, Sırrı Süreyya Önder'e tarih vermiş
Kanada, F-35 savaş uçağı programından çekilmeye hazırlanıyor

ABD'ye milyarlarca dolar kazandıran anlaşmadan çekiliyorlar
İstanbul'da pazar gününe dikkat! 110 yılın sıcaklık rekoru kırılacak

İstanbul'da kabus için tarih verildi! 110 yılın en sıcak günü olacak

Hürriyet Ortaokulu Voleybol Takımı Türkiye Finallerine Katılmaya Hak Kazandı

Hürriyet Ortaokulu Voleybol Takımı Türkiye Finallerine Katılmaya Hak Kazandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hürriyet Ortaokulu mini kız voleybol takımı, başarılı mücadeleleriyle Düzce'ye bir ilki yaşatarak Türkiye finallerine katılma hakkı elde etti. Sporcular, Çanakkale'de düzenlenecek şampiyonada Düzce’yi temsil edecek.

Hürriyet Ortaokulu mini kız voleybol takımı, 2024 yılının Aralık ayından bugüne sergilediği başarılı mücadelenin sonucunda Çanakkale de yapılacak olan Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı ve Düzce'ye bir ilki yaşattı.

Hürriyet Ortaokulu öğrencilerinin sportif faaliyetlerde gösterdiği üstün başarılarla Düzce'nin yüz akı olmaya ve adını tüm Türkiye'ye duyurmaya devam ediyor. Sporcu kızlar, 2024 yılının Aralık ayında il birinciliğini elde etmelerinin ardından Türkiye Şampiyonasına giden yolda Bolu'da düzenlenen grup müsabakalarında bir çok ili geride bıraktı.

Başarı grafiğini Düzce'de devam ettiren Hürriyet Ortaokulu'nun Buglem Ay, Tuğçe Beren Zengin, İlkyaz Eflin Kafalı, Mina Koroş, Cemre Ece Dağcı, Zeynep Azra Bayraktar, Zeynep Şahihşah, Ela Buglem Ak, Gokçe Gül ve Eylül Yılmaz'dan oluşan minik voleybolcuları antrenörleri Bünyamin Kahraman'in direktifleri ile başarılarını perçinledi.

Düzce tarihinde bir ilki gerçekleştiren sporcular, 17-21 Nisan tarihlerinde Çanakkale'de düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonasında Düzce'yi temsil edecek. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Mezar taşlarının üzerinde iskambil oynayan kızların akıbeti belli oldu
img

Yeni dönem! ABD ile petrol ve doğalgaz anlaşması imzalandı
img

ABD'ye milyarlarca dolar kazandıran anlaşmadan çekiliyorlar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şinasi Yurtsever'in cenazesine katılamayan İlker Aksum: Dostum beni affet

Cenaze törenine katılamayan İlker Aksum gözyaşlarını tutamadı
Canlı anlatım! İlk yarının sonunda gol geldi

Tempo inanılmaz! İlk yarının sonunda gol geldi
Gelini bekar oğlunu öldürdü, altından yasak aşk çıktı! Acılı babadan kan donduran iddia

Gelini bekar oğlunu öldüren acılı babadan kan donduran iddia
Muayeneden geçemeyen sürücü aracını ateşe verdi

Muayene istasyonunun önünde otomobilini ateşe verip izledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sitem ettirecek görüntüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sitem ettirecek görüntüler
40 ilimizde ciddi düşüş var! Erdoğan'ın 'felaket' olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı

Erdoğan'ın "felaket" olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.