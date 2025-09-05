Hüngür hüngür ağladı! Messi'den duygusal veda

38 yaşındaki futbol efsanesi Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı ile son kez bir iç saha maçına çıktı. Venezuela'ya karşı oynanan maçta yıldızlaşan Messi gözyaşlarını tutamadı.

Messi'nin 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edip etmeyeceği sorusuna henüz cevap alamayan Arjantin, dün akşam Dünya Kupası eleme grubunda Venezuela ile karşı karşıya geldi. Estadio Monumental stadyumundaki maçtan önce düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Lionel Scaloni'nin gözyaşlarına boğulması, Messi'nin de "bu son iç saha maçım olabilir" iması nedeniyle müsabakanın duygusal geçeceği düşünülmekteydi.

"SON MAÇ OLDUĞU ÇOK AÇIK"

Ülkesinde son maçına çıktığının altını çizen 38 yaşındaki isim, "Bugün burada puan için oynadığım son maç olduğu çok açık ama ben her gün kendimi iyi hissetmeye ve en önemlisi kendime karşı dürüst olmaya çalışıyorum. Eğer kendimi iyi hissedersem keyif alıyorum. Eğer iyi hissetmezsem, orada olmayı tercih etmiyorum. Çok şey yaşandı, burada böyle bitirebilmek hep hayalini kurduğum bir şeydi. Halkımla birlikte kutlama yapabilmek… Barcelona'da uzun yıllar boyunca çok sevgi gördüm ama hayalim bunu burada, kendi ülkemde, kendi halkımla birlikte yaşamaktı. Uzun yıllar boyunca çok şey söylendi ama ben hep yaptığımız güzel şeyleri hatırlıyorum. Deneyen ve başarılı olamayan bu grubu hatırlıyorum ama her şeye rağmen yaşadıklarımız olağanüstüydü." sözlerini sarf etti.