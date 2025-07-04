Hull City, Transfer Yasağı Kararına İtiraz Edecek
İngiltere Futbol Federasyonu tarafından Hull City'e uygulanan transfer yasağına itiraz edilmeye karar verildi. Hull City, yasağın sözleşmesel bir ihtilaf nedeniyle alındığını belirtiyor.
Championship takımlarından Hull City, İngiltere Futbol Federasyonu tarafından verilen transfer yasağı kararına itiraz edecek.
İngiltere Futbol Federasyonu, İş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekiplerinden Hull City'e transfer yasağı verdi. Bu karara itiraz edecek Hull City, yasağın sözleşmesel bir ihtilaf nedeniyle gündeme geldiğini ve İngiltere Futbol Federasyonu'nun bu konuyla ilgili tüm detaylara hakim olunca gerekli değerlendirmeleri yapmasını bekliyor. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor