Hull City'nin çöküşü sürüyor
İngiltere Championship 33. hafta karşılaşmasında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Queens Park Rangers'a 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Hull City, Championship'te oynadığı son 3 maçta galibiyet alamadı. Son 3 maçında 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Hull City, toplamda 54 puanda kaldı.
MKM Stadyumu'nda oynanan maçı QPR, 3-1'lik skorla kazandı.
HULL CITY, QPR'YE DİŞ GEÇİREMEDİ
QPR'ye galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Paddy McNair (K.K), 84. dakikada Daniel Bennie ve 90+5'te Richard Kone kaydetti. Hull City'nin tek golü 39. dakikada Joe Gelhardt kaydetti.
SON 3 MAÇTA DA KAZANAMADI
Bu sonuçla birlikte Hull City, Championship'te oynadığı son 3 maçta galibiyet alamadı. Son 3 maçında 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Hull City, 54 puanda kaldı. QPR ise bu galibiyetle 47 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maç haftasında Hull City, sahasında Derby County'yi ağırlayacak. QPR, Southampton deplasmanına gidecek.