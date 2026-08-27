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Hull City, Cho'yu Transfer Etti

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İngiltere Premier Lig ekibi Hull City, Fransa'nın Nice takımından Muhammed-Ali Cho'yu transfer etti.

İngiltere Premier Lig ekibi Hull City, Fransa'nın Nice takımından Muhammed-Ali Cho'yu transfer etti.

Hull City Kulübü, 22 yaşındaki Fransız futbolcuyla 2031'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Forvet ve kanatlarda görev yapan Cho, Angers ve Real Sociedad'da oynadıktan sonra 2024'te Nice'e transfer oldu.

Nice kariyerinde 93 maça çıkan genç futbolcu, 12 gol kaydetti.

Kaynak: AA
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