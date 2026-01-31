Haberler

Hull City, Toby Collyer'ı kadrosuna kattı

Hull City, Toby Collyer'ı kadrosuna kattı
Güncelleme:
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Manchester United'ın 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Toby Collyer'ı sezon sonuna kadar kiraladı. Collyer, bu sezon West Bromwich Albion'da 12 maçta 1 asist yaptı.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi Hull City, Manchester United'ın orta saha oyuncusu Toby Collyer'ı sezon sonuna kadar kiraladı.

İngiltere Championship'in iddialı ekiplerinden Hull City, takımı güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. İngiliz ekibi, bu sezon West Bromwich Albion'da kiralık olarak forma giyen Manchester United'ın 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Toby Collyer ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

Collyer, bu sezon West Bromwich Albion'da 12 maça çıkarken 1 asistlik performans sergiledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500

