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Hull City'de işler hiç yolunda gitmiyor! Küme düşme hattına kadar gerilediler

Spor Haberleri

Büyük umutlarla İngiltere liginden Hull City takımını geçen sene satın alan Acun Ilıcalı'nın planları yolunda gitmiyor. Son olarak Championship'in 10. haftasında Swansea deplasmanına konuk olan ekip, 3-0'lık skorla mağlup oldu. Şota Arveladze önderliğindeki turuncu-siyahlılar üst üste mağlubiyetlerini alırken, 4 haftada sadece 1 gol kaydedebildi. Hull City, Championship'te 11 puanla 21. sıraya kadar geriledi.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship takımlarından Hull City, aldığı mağlubiyetlerle gündemde. Son 5 maçında 4. mağlubiyetini alan turuncu-siyahlarda işler yolunda gitmiyor. Takımın başında bulunan ve aynı zamanda Ilıcalı'nın yakın arkadaşı olan Şota Arveladze için çember daralıyor.

Hull City'de işler hiç yolunda gitmiyor! Küme düşme hattına kadar gerilediler

Hull City, Championship'in 10. haftasında Swansea City deplasmanında konuk oldu. İlk yarının 0-0 bittiği maçta, ikinci yarı üst üste kalesinde goller gören Hull City sahadan 3-0'lık skorla mağlup ayrıldı. Bu sonucun ardından ligde üst üste dördüncü yenilgisini alan Hull City, geçtiğimiz haftalarda da QPR, Sheffield United ve Stoke City'ye de mağlup olmuştu.

Hull City'de işler hiç yolunda gitmiyor! Küme düşme hattına kadar gerilediler

Hull City taraftarından büyük sevgi gören Acun Ilıcalı'nın, teknik adam konusunda yanlış yaptığı düşünülüyor. Turuncu-siyahlı takımın başında bulunan Şota Arveladze için taraftarlar, "Hocanın değişmesi gerekiyor." yorumlarında bulunuyor.Ilıcalı'nın ise önümüzde ki günlerde nasıl bir çözüm bulacağı merak konusu olmuş durumda.

Hull City'de işler hiç yolunda gitmiyor! Küme düşme hattına kadar gerilediler

Deplasmanda aldığı son yenilgiyle birlikte Hull City, 11 puanda kalmaya devam ediyor. Geçen hafta Championship'in 15. sırasında bulunan Kaplanlar, Swansea maçı sonrası 18. sıraya geriledi.

Hull City'de işler hiç yolunda gitmiyor! Küme düşme hattına kadar gerilediler

Haberler.com / Elif Sıla - Spor

Acun Ilıcalı Hull City Spor Haberler

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Yorumlar (2)

Eren İsmail:

Basra şota olmak üzere ozan pelkas gibi oyuncularla İngiltere 2. ligi bile zor geçer acun bey.

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Qwe Qwe:

Yeter ya bize ne Hull City den.

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