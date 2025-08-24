Hugo Almeida Türkiye'ye teknik direktör olarak geri döndü

Hugo Almeida Türkiye'ye teknik direktör olarak geri döndü
Güncelleme:
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, Teknik Direktör Murat Şahin ile yollarını ayırmasının ardından takımın başına Hugo Almeida'yı getirdi.

Bir dönem Süper Lig devi Beşiktaş'ta forma giyen golcü oyuncu Hugo Almeida, Türkiye'ye teknik direktör olarak geri döndü.

HATAYSPOR'UN BAŞINA GEÇTİ

Murat Şahin ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarını sürdüren Hatayspor, 2014-15 sezonunda Beşiktaş'ta forma giyen Portekizli eski golcü Hugo Almeida ile anlaştı. Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Takımımızın teknik direktörlük görevine Hugo Miguel Pereira de Almeida getirilmiştir. Hocamıza hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz" denildi.

Hugo Almeida Türkiye'ye teknik direktör olarak geri döndü

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Futbolculuk kariyerinde Beşiktaş'ta 110 maça çıkan Hugo Almeida, 49 gol ve 17 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
