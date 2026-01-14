Alperen Şengün double double yaptı, Houston evinde kazandı

NBA'de Houston Rockets, evinde Chicago Bulls'u 119-113'lük skorla yenerken, milli basketbolcu Alperen Şengün, 23 sayı, 11 asist, 7 ribaund ve 1 blokla oynadı.

NBA'de normal sezon heyecanı 7 karşılaşmayla devam etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, konuk ettiği Chicago Bulls'u 119-113'lük skorla mağlup ederek, 3 maç sonra kazandı. Ligdeki 23. galibiyetini elde eden Houston'da Alperen Şengün 36 dakika kaldığı parkede 23 sayı, 11 asist, 7 ribaund ve 1 blokla oynarken, Kevin Durant 28 sayı, 10 ribaund ve Amen Thompson da 23 sayıyla katkı verdi. Bu sezonki 21. yenilgisini alan Chicago'da ise Tre Jones 34 sayıyla ön plana çıkarken, Matas Buzelis de 19 sayıyla eşlik etti.

LeBron James'ten 31 sayı, 10 asist ve 9 ribaund

Los Angeles Lakers ise evinde karşı karşıya geldiği Atlanta Hawks'ı 141-116'lık skorla yendi. Ligdeki 24. galibiyetini kazanan Lakers'ta LeBron James 31 sayı, 10 asist ve 9 ribaund ile oynayarak triple double'ı kaçırken, Luka Doncic ise 27 sayı, 12 asistle double double yaptı. Bu sezonki 22. maçını kaybeden Atlanta'da ise Nickeil Alexander-Walker 26 sayı, C.J. McCollum da 25 sayıyla tamamladı.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Miami Heat: 127 - Phoenix Suns: 121

Houston Rockets: 119 - Chicago Bulls: 113

Milwaukee Bucks: 106 - Minnesota Timberwolves: 139

New Orleans Pelicans: 116 - Denver Nuggets: 122

Oklahoma City Thunder: 119 - San Antonio Spurs: 98

Los Angeles Lakers: 141 - Atlanta Hawks: 116

Golden State Warriors: 119 - Portland Trail Blazers: 97 - İSTANBUL