Horasan'da kızlar voleybolla milli hayallere koşuyor

Erzurum'un Horasan ilçesinde voleybola başlayan 35 kız öğrenci, milli takımın yıldız oyuncularını örnek alıp gelecekte ay-yıldızlı formayı giymenin hayalini kuruyor.

Kent merkezine 100 kilometre uzaklıktaki yaklaşık 35 bin nüfuslu Horasan ilçesinde, kız çocuklarının voleybola ilgisi her geçen gün artıyor.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün okullarda yaptığı yetenek taramalarının ardından voleybolla tanışan 35 öğrenci, düzenli antrenmanlarla voleybolda kendilerini geliştirmeye çalışıyor.

Milli takımın uluslararası arenada elde ettiği başarılar, öğrencilerin voleybola bakışını da değiştirdi. Milli voleybolcuları yakından takip eden kız çocukları, yıldız oyuncuları örnek alarak gelecekte ay-yıldızlı formayı giyebilmenin hayalini kuruyor.

Spor salonuna ulaşmak için 1 kilometre yol yürüyorlar

İlçedeki ulaşım sorununa rağmen antrenmanlarını aksatmayan öğrenciler, belirlenen güzergahlarda buluşarak yaklaşık 1 kilometre yürüyüp spor salonuna ulaşıyor.

Öğrenciler, bu yürüyüşleri de kondisyonlarını geliştirmek ve takım arkadaşlarıyla birlikte antrenmana hazırlanmak için değerlendiriyor.

Voleybol antrenörü Ayşe Çeçen, AA muhabirine, ilçede kız çocukları arasında voleybola olan ilginin arttığını anlattı.

Özellikle A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılarının çocukların spora bakışını değiştirdiğini söyleyen Çeçen, şöyle konuştu:

"Voleybol milli takımımızın başarılı olması çocuklarımıza güven kattı. Çocuklarımız şampiyon milli takımın başarılı olmasından dolayı kendilerine çok büyük hedefler koydular. İlk geldiğimde maçları izleyip izlemediklerini sorduğumda çok azı izlediğini söylüyordu. Şimdi neredeyse hepsi izliyor. Herkes kendine bir popüler oyuncu seçmiş."

Kızlar profesyonel sporcu olma hayali kurmaya başladı

Çeçen, milli takımın başarısıyla birlikte çocukların yalnızca voleybol oynamaya değil, profesyonel sporculuk hayali kurmaya da başladığını ifade ederek, ilçede yeni takımlar oluşturmaya başladıklarını dile getirdi.

Çocukları altyapıdan yetiştirerek kulüpler arası müsabakalara taşımayı hedeflediğini belirten Çeçen, "Hedefim çekirdekten başlayıp ilde kulüpler arası müsabakalara sokup çocukların şampiyon olduklarını göstermek." dedi.

Ulaşım sorunu yaşadıklarını ama bunu fırsata çevirdiklerini aktaran Çeçen, şunları kaydetti:

"Biz ulaşım konusunda çok sorun yaşadık ama bu bizim için bir engel değil. İmkansız diye bir şey yok. Bu durumu fırsata çevirmeye çalıştık. Yürüyerek kondisyonumuzu artırırız diye düşündük. Artık alıştılar. Çocukların kas grupları, bacak kasları, sırt kasları çalışıyor. Yaklaşık 1 kilometre yol yürüyoruz. Yolda hem kondisyon oluşuyor hem sohbet ediyoruz hem eksikliklerimizi konuşuyoruz. İletişim daha güzel oluyor. Toplu olarak gittiğimiz zaman biraz farklı geliyor ama halkımız gerçekten bu konuda duygusallar. Çok fazla yoldan geçenler bizi almak istiyorlar."

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Çelik: "Bu kadar ilgi olacağını tahmin etmiyorduk"

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Zülfikar Çelik ise her yıl okullarda yetenek taramaları ile öğrencilerin spora kazandırılmaları için çalışma yaptıklarından bahsetti.

Bu yıl voleybol, basketbol, atletizm, güreş ve futbol branşlarında taramaların yapıldığını ifade eden Çelik, "Voleybola bu kadar ilgi olacağını biz tahmin etmiyorduk. Özellikle son başarıların bunda çok etkisi var. Bu çocuklar inşallah çok iyi noktalara gelecekler." diye konuştu.

Öğrencilerden Hazal Nehir Doğan da voleybolda hayallerinin olduğunu belirterek, "Başarmak için çok çalışıyoruz. Burada biz sadece çalışma yapmıyoruz. Hem ailemizi hem ülkemizi hem de antrenörümüzü gururlandırmak için çalışıyoruz. Ailemi, ülkemi gururlandıracak çok azimli bir sporcu olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Hafsanur Çınar ise milli voleybolcu Zehra Güneş gibi bir sporcu olmak istediğini vurgulayarak, milli takım oyuncusu olmayı hedeflediğini ve bunun için evde de antrenmanlar yaptığını söyledi.

Ayşenur Duman da Melissa Vargas'ı örnek aldığını, kendisinin de smaçör olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA