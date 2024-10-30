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Hollandalı Gurbetçiler Anadolu Lisesi'nden Madde Bağımlılığına Dikkat Çeken Bisiklet Turu

Hollandalı Gurbetçiler Anadolu Lisesi'nden Madde Bağımlılığına Dikkat Çeken Bisiklet Turu
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Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki Hollandalı Gurbetçiler Anadolu Lisesi öğrencileri, madde bağımlılığına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla bisiklet turu düzenledi. Etkinlikte öğrenciler, bireysel değil toplumsal bir sorun olan uyuşturucu bağımlılığına dikkat çekti.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan Hollandalı Gurbetçiler Anadolu Lisesi öğrencileri, madde bağımlığına dikkat çekmek amacıyla bisiklet turu düzenledi.

Battalgazi ilçesinde bisikletleriyle bir araya gelen yaklaşık 40 öğrenci, madde bağımlılığına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla okul önünde pedal çevirdi.

Etkinliğe ilişkin açıklamalarda bulunan öğrenci Gamze Yentür, uyuşturucu bağımlılığının sadece bireysel bir problem olmadığına vurgu yaparak konunun toplumsal boyuna dikkat çekti.

Uyuşturucu bağımlılığına karşı duyarsız kalmanın tehlikenin daha da büyümesine izin vermek anlamına geleceğini de ifade eden Yentür, "Okuluna ve mahallene sahip çıkmak, sadece kendini değil, tüm toplumu düşünmek demektir. Sağlıklı ve güvenli bir çevre, hepimizin en doğal hakkıdır ve bu hakkı korumak, bizim en önemli sorumluluğumuzdur. Kendi geleceğin için, mahalle ve okul arkadaşların için, uyuşturucuya "Hayır" de. Her "Hayır" deyişinle, sadece kendin için değil, çevrendeki herkes için umut dolu bir geleceğe adım atıyorsun" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Anadolu Lisesi Battalgazi Etkinlik malatya Eğitim Sağlık Spor

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