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Hollandalı eski futbolcu Khalid Boulahrouz, Türk futbolunu yerden yere vurdu

Hollandalı eski futbolcu Khalid Boulahrouz, Türk futbolunu yerden yere vurdu
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Hollandalı eski futbolcu Khalid Boulahrouz, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Twente-Fenerbahçe maçını değerlendirdi. Türk futbolu hakkında çarpıcı yorumlarda bulunan ve Hollanda kulüplerinin Türkiye'nin önemli takımlarından korkmaması gerektiğini belirten Boulahrouz, "Genelde Avrupa'da başarısız olmuş büyük futbolcuları transfer ederler. Ve bir de büyük bir isimi olan teknik direktör alırlar. Kesinlikle bir vizyonları yok" dedi.

Hollandalı eski Khalid Boulahrouz, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında oynanan Twente- Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendirdi. Boulahrouz, Türk futbolu için de çarpıcı sözler sarf etti.

"TÜRK TAKIMLARINDAN KORKMAYA GEREK YOK"

Ziggo Sport'a konuşan ve " Twente'nin yakaladığı şanslara bakarsanız, daha fazlası olabilir gibi görünüyordu. 1-1 yeterli bir sonuç değil" diyen Khalid Boulahrouz, Türk futbolu için ise "Türk takımlarının pek aşığı değilim. Hollanda kulüplerinin Türkiye'nin en iyi kulüplerinden korkmasına gerek olmadığına inanıyorum" dedi.

"KESİNLİK BİR VİZYONLARI YOK"

Boulahrouz, sözlerinin devamında "Genelde Avrupa'da başarısız olmuş büyük futbolcuları transfer ederler. Ve bir de büyük bir isimi olan teknik direktör alırlar. Her yıl bir şeyleri değiştirirler. Sürekli farklı oyuncular, farklı teknik direktörler... Kesinlikle bir vizyonları yok. Bu davranışlardan pek hoşlanmıyorum. Bu tür kulüplere karşı kazanabileceğiniz bir şeyler kesinlikle var" diye konuştu.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

Khalid Boulahrouz Fenerbahçe Hollanda Türkiye Twente Futbol Spor

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Yorumlar (1)

SMMM:

HELAL OLSUN AYNEN ÖYLE.HİÇBİR BAŞARILARI DAHİ YOK.LİGDE ŞAMPİYON OLSUNLAR YETER.SAYGI YOK VİZYON.ABARTMAYIDA ÇOK SEVİYORLAR Bİ OLAYI.ADAMLARIN RUTİNİ BİZİM BAŞARIMIZ YA YAZIKLAR OLSUN

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