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Hollanda, UEFA Uluslar Ligi'nde Yunanistan'ı 7-0 mağlup etti

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UEFA Uluslar Ligi'nin 5. haftasında A, B, C ve D liglerinde oynanan maçlarda Hollanda, evinde Yunanistan'ı 7-0 mağlup etti. A Ligi 2. Grup'ta Almanya deplasmanda Sırbistan'ı 3-1 yenerken haftanın ikinci günü 10 maçla tamamlandı.

UEFA Uluslar Ligi'nin 5. haftasına 10 maçla devam edildi.

Ligde 5. haftanın ikinci gününde A, B, C ve D liglerinde karşılaşmalar oynandı.

Günün öne çıkan maçlarından olan A Grubu'ndaki Hollanda- Yunanistan karşılaşmasında ev sahibi ekipten farklı bir galibiyet geldi. Hollanda konuk ettiği Yunanistan'ı 7-0 mağlup etti. Grubun diğer maçında ise Almanya deplasmanda Sırbistan'ı 3-1 yendi.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Ligi

2. Grup:

Hollanda-Yunanistan: 7-0

Sırbistan-Almanya: 1-3

B Ligi

1. Grup:

İskoçya-Kuzey Makedonya: 2-1

Slovenya-İsviçre: 0-0

C Ligi

3. Grup:

Moldova-Kazakistan: 2-1

Slovakya-Faroe Adaları: 2-2

4. Grup:

Bulgaristan-İzlanda: 0-5

Lüksemburg-Estonya: 0-1

D Ligi

1. Grup:

Andorra-Cebelitarık: 2-0

2. Grup:

Lihtenştayn-Azerbaycan: 0-1

Kaynak: AA
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