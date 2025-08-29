Hollanda, Sırbistan'ı 3-2 Geçerek Çeyrek Finale Yükseldi
Tayland'ın Bangkok kentinde düzenlenen Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Hollanda, son 16 turunda Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı.
Salon: Huamark
Hakemler: Karina Noemi Rene (Arjantin), Joo-Hee Kang (Güney Kore)
Hollanda : Aalen, Jasper, Timmerman, Dambrik, Daalderop, Stuut (Reesink, Bongaerts, Vosse, Vos)
Sırbistan : Mirkovic, Uzelac, Kurtagic, Bukilic, Ivanovic, Aleksic (Jegdic, Dangubic, Miljevic)
Setler: 27-25, 26-24, 22-25, 20-25, 15-11
Süre: 122 dakika
Hollanda, Tayland-Japonya maçının galibiyle çeyrek finalde mücadele edecek.
Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor