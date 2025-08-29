Hollanda, Sırbistan'ı 3-2 Geçerek Çeyrek Finale Yükseldi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tayland'ın Bangkok kentinde düzenlenen Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Hollanda, son 16 turunda Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı.

Salon: Huamark

Hakemler: Karina Noemi Rene (Arjantin), Joo-Hee Kang (Güney Kore)

Hollanda : Aalen, Jasper, Timmerman, Dambrik, Daalderop, Stuut (Reesink, Bongaerts, Vosse, Vos)

Sırbistan : Mirkovic, Uzelac, Kurtagic, Bukilic, Ivanovic, Aleksic (Jegdic, Dangubic, Miljevic)

Setler: 27-25, 26-24, 22-25, 20-25, 15-11

Süre: 122 dakika

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın son 16 turunda Sırbistan'ı 3-2 yenen Hollanda, çeyrek finale yükseldi.

Hollanda, Tayland-Japonya maçının galibiyle çeyrek finalde mücadele edecek.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor
Jandarma aracına çarpan tırdan uyuşturucu çıktı

Sıradan bir kaza değilmiş! Tırdan çıkanlar şoke etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kiracıyla ev sahibinin kavgası ölümle sonuçlandı

Kiracıyla ev sahibinin kavgası ölümle sonuçlandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.