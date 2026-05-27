Hollanda Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosu açıklandı

Hollanda Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası için 26 kişilik kadrosu belli oldu. Galatasaray'da kiralık oynayan Noa Lang da kadroda yer aldı. Hollanda, F Grubu'nda Japonya, İsveç ve Tunus ile mücadele edecek.

Hollanda Futbol Federasyonunun açıklamasına göre teknik direktör Ronald Koeman, 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğindeki Dünya Kupası'nda mücadele edecek 26 kişilik kadroyu belirledi.

Dünya Kupası F Grubu'nda Japonya, İsveç ve Tunus ile mücadele edecek Hollanda'nın kadrosu şöyle:

Kaleci: Mark Flekken (Bayer Leverkusen), Robin Roefs (Sunderland), Bart Verbruggen (Brighton)

Defans: Nathan Ake (Manchester City), Denzel Dumfries (Inter), Jorrel Hato (Chelsea), Jurrien Timber (Arsenal), Micky van de Ven (Tottenham), Virgil van Dijk (Liverpool), Jan Paul van Hecke (Brighton)

Orta saha: Frenkie de Jong (Barcelona), Marten de Roon (Atalanta), Ryan Gravenberch (Liverpool), Justin Kluivert (Bournemouth), Teun Koopmeiners (Juventus), Tijjani Reijnders (Manchester City), Guus Til (PSV), Quinten Timber (Olimpik Marsilya), Mats Wieffer (Brighton)

Forvet: Brian Brobbey (Sunderland), Memphis Depay (Corinthians), Cody Gakpo (Liverpool), Noa Lang (Galatasaray/Napoli), Donyell Malen (Roma), Crysencio Summerville (West Ham United), Wout Weghorst (Ajax)

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan
