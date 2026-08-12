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Hollanda Milli Takımı'nda Xavi Dönemi

Hollanda Milli Takımı'nda Xavi Dönemi
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Hollanda Futbol Federasyonu, Ronald Koeman'dan boşalan teknik direktörlük görevine İspanyol teknik adam Xavi Hernandez'in getirildiğini açıkladı. Xavi, 2030 Dünya Kupası sonuna kadar takımın başında olacak.

Hollanda Futbol Federasyonu (KNVB), Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine Xavi Hernandez'in getirildiğini açıkladı.

Ronald Koeman ile yolların ayrılmasının ardından teknik adam arayışlarını sürdüren KNVB, son olarak Barcelona'yı çalıştıran İspanyol teknik adam Xavi Hernandez ile anlaşmaya vardı. 46 yaşındaki çalıştırıcı, Hollanda Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu.

Yapılan anlaşmaya göre İspanyol teknik adam, Hollanda Milli Takımı ile 2030 FIFA Dünya Kupası'nın sonuna kadar sürecek sözleşmeye imza attı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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