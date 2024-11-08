İsrail taraftar grubu Hollanda'da saldırıya uğradı: 10 yaralı var

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Ajax, Johan Cruijff Arena'da Maccabi Tel Aviv'i konuk etti. Maçı 5-0 kazanan Ajax puanını 10 yaptı ve averajla ilk sırada yer aldı. Maccabi Tel Aviv ise henüz puanla tanışamadı.

İSRAİL 2 UÇAK GÖNDERDİ

Maçı izlemeye Hollanda'ya giden İsrailli taraftar grubu saldırıya uğradı. 10 kişinin yaralandığını açıklayan İsrail, taraftarların Hollanda'dan tahliyesi için iki uçak gönderildiğini belirtti.

BEŞİKTAŞ MAÇI TARAFSIZ SAHADA OYNANACAK

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv arasında 28 Kasım Perşembe günü İstanbul'da oynanması gereken maç, UEFA'nın kararıyla tarafsız sahaya alındı. Maçın oynanacağı ülke ve stadyum hafta sonuna kadar belli olması bekleniyor.

BASKETBOL MAÇI SIRBİSTAN'DA OYNANMIŞTI

Beşiktaş Basketbol Takımı da İsrail ekibi Hapoel Shlomo maçını İstanbul'da değil güvenlik gerekçesiyle tarafsız saha olarak Sırbistan'da oynamıştı.