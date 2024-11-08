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İsrail taraftar grubu Hollanda'da saldırıya uğradı: 10 yaralı var

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Dün akşam oynanan Ajax-Maccabi Tel Aviv maçını izlemeye Hollanda'ya giden İsrailli taraftar grubu karşılaşmanın ardından saldırıya uğradı. İsrail'den yapılan açıklamada "10 kişi yaralandı. Taraftarların Hollanda'dan tahliyesi için 2 uçak gönderdik" ifadeleri kullanıldı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Ajax, Johan Cruijff Arena'da Maccabi Tel Aviv'i konuk etti. Maçı 5-0 kazanan Ajax puanını 10 yaptı ve averajla ilk sırada yer aldı. Maccabi Tel Aviv ise henüz puanla tanışamadı.

İSRAİL 2 UÇAK GÖNDERDİ

Maçı izlemeye Hollanda'ya giden İsrailli taraftar grubu saldırıya uğradı. 10 kişinin yaralandığını açıklayan İsrail, taraftarların Hollanda'dan tahliyesi için iki uçak gönderildiğini belirtti.

İsrail taraftar grubu Hollanda'da saldırıya uğradı: 10 yaralı var

BEŞİKTAŞ MAÇI TARAFSIZ SAHADA OYNANACAK

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv arasında 28 Kasım Perşembe günü İstanbul'da oynanması gereken maç, UEFA'nın kararıyla tarafsız sahaya alındı. Maçın oynanacağı ülke ve stadyum hafta sonuna kadar belli olması bekleniyor.

İsrail taraftar grubu Hollanda'da saldırıya uğradı: 10 yaralı var

BASKETBOL MAÇI SIRBİSTAN'DA OYNANMIŞTI

Beşiktaş Basketbol Takımı da İsrail ekibi Hapoel Shlomo maçını İstanbul'da değil güvenlik gerekçesiyle tarafsız saha olarak Sırbistan'da oynamıştı.

İsrail taraftar grubu Hollanda'da saldırıya uğradı: 10 yaralı var
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (24)

Haber YorumlarıStevie Wonder:

Haberi tam verin! İsrailliler bir yerde gördükleri Filistin bayrağına saldırmış oradaki Müslümanlarda onlara saldırmış.

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Haber YorumlarıSelahattin Akbulut:

iyi olmuş ellerine sağlık

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

devletler sizin yaninizda olabilir ama milletler sizi sevmiyor...

Yorum Beğen370
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Haber YorumlarıHasann hasann:

Yabancılar kadar onurlu olamadık işimiz gücümüz boş laf boş racon kesmeler

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Haber YorumlarıAbdullah KARAMAN:

İsrail'in UEFA dan men edilmesi lazım. Zaten coğrafya yeri olarak Avrupa'daki turnuvalarda ne işi var?

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Haber Yorumlarıİbrahim Demirel:

Rusya haklı olduğu halde men edildi her yerden, fakat İsrail suçlu olduğu halde men edilmedi hiç bir yerden. Avrupa’dan medet uman gvatlara duyulur, işte neden umduğunuz Avrupa böyle.

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Haber YorumlarıHüseyın null:

Hayat sürprizlerle açık sanırım fırakmanı izlettirdiler hollandadan

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Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

Tarih : 22-Aralık-2021..... 10 Farklı ülkeden YAHUDİ DİN ADAMLARININ (HAHAMLARIN) SARAY'DA NE İŞİ VARDI ?..... 22-Aralık-2021'de 10 farklı ülkeden YAHUDİ DİN ADAMLARI ("UGANDA" dahil) "RECEP" için Saray'da dini tören düzenlediler ve "TANRI ULU EFENDİMİZ ERDOĞAN'I KORUSUN" diye dua ettiler.... Acaba 10 farklı ülkeden YAHUDİ DİN ADAMLARI ("UGANDA" dahil) neden "TANRI ULU EFENDİMİZ ERDOĞAN'I KORUSUN" diye dua ettiller ?.... Onlara bunu söylettiren nedir ? ... Biz cevabı çooooookkk iyi biliyoruz !

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Haber Yorumlarıalbatros :

ohh... içimin yağları eridi...

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Haber YorumlarıMehmet Karaca:

İYİMİ OLMUŞ KAFİRLERE YUNANİSTANDA BİR FİLİSTİNLİYİ LİNÇ EDEREK ÖLDÜRMÜŞLERDİ

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