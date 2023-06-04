Hocalık kariyerinde unutamayacağı bir travma! Eyüpspor'un Süper Lig hayali uzatmada bitti

Spor Toto 1. Lig play-off yarı final maçında Bodrumspor, Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor'u 2-0'lık skorla mağlup ederek finale yükseldi. İlk maçı 1-0 kazanan Eyüpspor, 90+1 ve 90+8'de yediği gollerle yıkıldı.

Spor Toto 1. Lig play-off yarı final rövanş maçında Bodrumspor ile Eyüpspor kozlarını paylaştı. İlk maçı 1-0 kaybeden Bodrumspor, İstanbul ekibini 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

GOLLER ÜZEYİR VE SÜLEYMAN'DAN

Karşılaşmada Ege temsilcisine galibiyeti getiren golleri 90+1'de Üzeyir Ergün ile 90+8'de Süleyman Özdamar attı.

ARDA TURAN FİNALİ KAÇIRDI

Bu sonucun ardından Süper Lig'e çıkma umutları son bulan Arda Turan'ın takımı, finali kaçırdı ve önümüzdeki sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek.

FİNAL MAÇI 8 HAZİRAN'DA

Bodrumspor ile Pendikspor, 8 Haziran Perşembe günü finalde kozlarını paylaşacak. Kazanan takım Süper Lig'e yükselecek.