Hocalık kariyerinde unutamayacağı bir travma! Eyüpspor'un Süper Lig hayali uzatmada bitti
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Spor Toto 1. Lig play-off yarı final maçında Bodrumspor, Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor'u 2-0'lık skorla mağlup ederek finale yükseldi. İlk maçı 1-0 kazanan Eyüpspor, 90+1 ve 90+8'de yediği gollerle yıkıldı.
Spor Toto 1. Lig play-off yarı final rövanş maçında Bodrumspor ile Eyüpspor kozlarını paylaştı. İlk maçı 1-0 kaybeden Bodrumspor, İstanbul ekibini 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
Karşılaşmada Ege temsilcisine galibiyeti getiren golleri 90+1'de Üzeyir Ergün ile 90+8'de Süleyman Özdamar attı.
Bu sonucun ardından Süper Lig'e çıkma umutları son bulan Arda Turan'ın takımı, finali kaçırdı ve önümüzdeki sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek.
Bodrumspor ile Pendikspor, 8 Haziran Perşembe günü finalde kozlarını paylaşacak. Kazanan takım Süper Lig'e yükselecek.
Sizce #Galatasaray - #Fenerbahçe derbisi nasıl sonuçlanır? #GSvFB— Haberler.com (@Haberler) June 4, 2023