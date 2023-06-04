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Hocalık kariyerinde unutamayacağı bir travma! Eyüpspor'un Süper Lig hayali uzatmada bitti

Hocalık kariyerinde unutamayacağı bir travma! Eyüpspor'un Süper Lig hayali uzatmada bitti

Spor Haberleri

Spor Toto 1. Lig play-off yarı final maçında Bodrumspor, Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor'u 2-0'lık skorla mağlup ederek finale yükseldi. İlk maçı 1-0 kazanan Eyüpspor, 90+1 ve 90+8'de yediği gollerle yıkıldı.

Spor Toto 1. Lig play-off yarı final rövanş maçında Bodrumspor ile Eyüpspor kozlarını paylaştı. İlk maçı 1-0 kaybeden Bodrumspor, İstanbul ekibini 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Karşılaşmada Ege temsilcisine galibiyeti getiren golleri 90+1'de Üzeyir Ergün ile 90+8'de Süleyman Özdamar attı.

Hocalık kariyerinde unutamayacağı bir son! Uzatmada yıkılan Eyüpspor'un Süper Lig hayali bitti

Bu sonucun ardından Süper Lig'e çıkma umutları son bulan Arda Turan'ın takımı, finali kaçırdı ve önümüzdeki sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek.

Bodrumspor ile Pendikspor, 8 Haziran Perşembe günü finalde kozlarını paylaşacak. Kazanan takım Süper Lig'e yükselecek.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Arda Turan Eyüpspor Spor Haberler

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