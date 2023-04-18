Hisleri ile Türkiye şampiyonu oldular

Bursa'da düzenlenen İşitme Engelliler Hentbol Türkiye şampiyonasına katılan Ortaca Kadın İşitme Engelliler Spor Kulübü Türkiye şampiyonu oldu.

İşitme Engelliler Federasyonunun 2023 yılı faaliyet programında yer alan şampiyonaya kadınlar kategorisinde 6 takım katıldı. Bursa Mudanya salonunda gerçekleşen kadınlar Türkiye şampiyonasında, kadınlarda Muğla Ortaca İşitme Engelliler Spor Kulübü şampiyon olurken, Eskişehir İşitme Engelliler Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ikinciliği, İstanbul Sessizler Spor Kulübü üçüncülüğü elde etti.

Kupa Başkan Uzundemir'e getirildi

Hentbol kadınlarda Türkiye şampiyonu olan Ortaca İşitme Engelliler Spor kulübü sporcuları şampiyonluk kupasını Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir'e getirdi. Başkan Uzundemir'e ziyaretlerinde spor kulübüne katkıları nedeniyle teşekkür eden sporcu ve yöneticiler, bu mutlu anı Başkan Uzundemir ile paylaşmak istediklerini açıkladılar. - MUĞLA