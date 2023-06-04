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Hisarcık'ta Galatasaray Şampiyonluk Kutlamaları

Hisarcık'ta Galatasaray Şampiyonluk Kutlamaları

Spor Haberleri

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Galatasaray taraftarlarının şampiyonluk kutlamaları araç konvoyu ve çeşitli etkinliklerle gerçekleştirildi. Hisarcık UltrAslan temsilciliği öncülüğünde düzenlenen şampiyonluk kutlamaları Fenerbahçe maçı bitimi sonrası Galatasaraylı taraftarların araç konvoyuyla başladı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Galatasaray taraftarlarının şampiyonluk kutlamaları araç konvoyu ve çeşitli etkinliklerle gerçekleştirildi.

Hisarcık UltrAslan temsilciliği öncülüğünde düzenlenen şampiyonluk kutlamaları Fenerbahçe maçı bitimi sonrası Galatasaraylı taraftarların araç konvoyuyla başladı. Ellerinde sarı kırmızı bayraklarla ilçe merkezini turlayan taraftarlar daha sonra kutlamanın yapılacağı Belediye Hizmet Binası önüne kadar ellerinde meşale ve slogan atarak geldiler.

Coşkulu taraftarlarca sloganlar eşliğinde sallanan dev Galatasaray bayrağı, yakılan meşaleler, müzik eşliğinde oynanan oyunlarla Sarı Kırmızılı ekibin şampiyonluğu doyasıya kutlandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Hisarcık Tragger Kütahya Spor Haberler

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