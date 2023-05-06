Hisarcık Karbasan Ortaokulu öğrencisi Mangala oyununda il üçüncüsü oldu

Hisarcık ilçesi Karbasan Köyü Ortaokulu öğrencisi Ömer Önlü, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen Zeka Oyunları Turnuvası Mangala oyununda il üçüncüsü oldu.

Danışman Öğretmen olarak 8. Sınıf öğrencisi Ömer Önlü'ye büyük emek verdiğini söyleyen Okul Müdürü Serkan Hancı," Öğrencimiz Hisarcık'ta düzenlenen Zeka Oyunları Turnuvasında Ortaokul kategorisinde Mangala oyununda ilçe birincisi olarak Kütahya Zeka Oyunları Turnuvasına katılmaya hak kazanmıştı. Öğrencimizin bizlerin emeklerini boşa çıkarmayıp il üçüncüsü olması bizleri gururlandırdı. Başarısından dolayı kendisini kutluyorum" dedi. - KÜTAHYA

Sizce, yurt dışında yaşayan Türkler oy kullanmalı mı? — Haberler.com (@Haberler) May 4, 2023