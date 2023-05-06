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Hisarcık Karbasan Ortaokulu öğrencisi Mangala oyununda il üçüncüsü oldu

Hisarcık Karbasan Ortaokulu öğrencisi Mangala oyununda il üçüncüsü oldu

Spor Haberleri

Hisarcık ilçesi Karbasan Köyü Ortaokulu öğrencisi Ömer Önlü, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen Zeka Oyunları Turnuvası Mangala oyununda il üçüncüsü oldu.

Hisarcık ilçesi Karbasan Köyü Ortaokulu öğrencisi Ömer Önlü, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen Zeka Oyunları Turnuvası Mangala oyununda il üçüncüsü oldu.

Danışman Öğretmen olarak 8. Sınıf öğrencisi Ömer Önlü'ye büyük emek verdiğini söyleyen Okul Müdürü Serkan Hancı," Öğrencimiz Hisarcık'ta düzenlenen Zeka Oyunları Turnuvasında Ortaokul kategorisinde Mangala oyununda ilçe birincisi olarak Kütahya Zeka Oyunları Turnuvasına katılmaya hak kazanmıştı. Öğrencimizin bizlerin emeklerini boşa çıkarmayıp il üçüncüsü olması bizleri gururlandırdı. Başarısından dolayı kendisini kutluyorum" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Karbasan Hisarcık Kütahya Ömer Spor Haberler

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