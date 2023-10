Hırvatistan-Türkiye maçına doğru

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu altıncı maçında yarın deplasmanda Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek A Milli Takım'ın teknik direktörü Vincenzo Montella, eksik oyuncuları rağmen çok iyi bir kadroya sahip olduklarını ve yarın iyi bir sonuç almak istediklerini söyledi.

Vincenzo Montella, karşılaşmanın oynanacağı Opus Arena'da düzenlenen basın toplantısına milli futbolcu İrfan Can Kahveci ile katıldı.

Montella, oyuncu grubundan çok memnun olduğunu belirterek, "Taktiksel anlamda tüm taktikler galibiyeti de mağlubiyeti de getirebilir ama baktığınızda buraya geldiğim günde itibaren iştahı açık, öğrenmeye niyetli, değişime hazır bir futbolcu grubu gördüm. Yarın bizim için çok önemli bir test olacak. Kısa bir süredir çalışıyoruz. Rakibimiz dünya sıralamasında üçüncü. Biz her şeye hazırlıklıyız. İyi şekilde de olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

İtalyan teknik adam, takımda önemli eksiklerin olduğunun hatırlatılması üzerine, "Çok önemli eksiklerimiz var gibi gözükse de elimizde olan futbolcularımız eksileri kapatacak kalitede. Üç stoperimiz eksik, Arda Güler'in de ne kadar önemli futbolcu olduğunu biliyoruz, Mert Günok da eksik. Her zaman elimde olan futbolcularla planlama yapmayı severim. Elimizde onların yerini doldurabilecek iyi futbolcularımız var. Yarın için sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Yusuf Sarı'nın sakatlığı var, muhtemelen yarınki maçta bizimle olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Vincenzo Montella, "İlk maçınızda Hırvatistan ile karşılaşacaksınız. Bu sizin için bir şans ya da şanssızlık olabilir mi?" sorusuna, "Şansla alakalı olduğunu düşünmüyorum. Şans ya da şanssızlık diyemem. Sadece futbol bu. Bu bizim için öyle bir maç ki hem kendimizi deneyebileceğiz, hem de tüm çalıştıklarımızı sahaya yansıttığımızı görebileceğimiz bir maç olacak." yanıtını verdi.

Montella, Hırvat bir gazetecinin Modric'in Real Madrid'de daha az süre almasıyla ilgili yorumunu sorması üzerine, "Belki milli takım için dinleniyordur bilemiyorum. Çok büyük bir futbolcudan bahsediyoruz geçmiş ve kalite olarak. Yıllar geçtikçe futbolcuların kendini daha iyi yönetmeyi öğrenmesi gerekiyor. Çok önemli bir hoca ile çalışıyor. Her zaman en iyi şeyleri yapmaya hazır bir futbolcu." açıklamasında bulundu.

İtalyan teknik adam, "Hakan Çalhanoğlu'nu hangi pozisyonda kullanmak istiyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bu konuda uzun ve kısa yanıt verebilirim. Öyle bir seviyeye geldi ki iki pozisyonu da çıkarabilecek bir oyuncu. Umarım uzun süre bunu yapabilir. Şu anda kendisi iki pozisyonu da oynayabilecek durumda ama son dönemlerine baktığınızda üçlü defansta daha geride oynuyor, orada biraz daha iyi oynayabileceğini düşünebiliriz ama tabii ki takımınızı nasıl organize ediyorsunuz? Oynayabileceğiniz şekle göre iki pozisyonda da iyi oynayacağını düşünüyorum. Futbola bakış açıma göre bireysel bakmamamız gerek, toplu grup olarak bakmamız gerek. Onları harmanlamak en önemlisi."

Vincenzo Montella, Türkiye ve İtalya'nın EURO 2032'i birlikte düzenlemesiyle ilgili ise, "Kültür olarak çok yakın iki ülkenin beraber gerçekleştireceği bir organizasyon olacak. Çok gurur verici. Bin senelik tarihe yakın olan ülke. Neden olmasın. 9 sene sonra tekrar burada milli takımın başında olabilirim. O zamana kadar da hocalık yapmaya devam etmek isterim. Önemli bir organizasyon olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

İrfan Can Kahveci: "Her maç önemli ama bu maçın daha ayrı bir önemi var"

Milli futbolcu İrfan Can Kahveci ise iki takımda önemli eksiklerin olduğunu ancak ne olursa olsun yarın sahadan iyi bir sonuçla ayrılmak istediklerini söyledi.

Yarınki maçın önemini bildiklerini belirten İrfan Can, "Gruptaki en önemli maçlarımızdan biri diyebilirim, her maç önemli ama bu maçın daha ayrı bir önemi var. Rakipte ve bizde eksikler var ama bizim takımımızda eksiklerin yerini doldurabilecek kaliteli oyuncular var. Aramızda Almanya'da bulunmak istediğimizi konuşuyoruz. Bu kadro, bu kalite orada olmayı hak ediyor. İnşallah önümüzdeki üç maçtan en iyi şekilde ayrılıp orada olacağımızı düşünüyoruz. Hırvatistan'ı ilk maçtan da tanıyoruz, analizlerden hocamızın gösterdikleri ile iyi tanıdığımızı düşünüyorum. Çok kaliteli oyuncuları var, hepsine saygı duyuyoruz ama aramızda özel bir isim söylemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Vincenzo Montella ile yeni bir döneme girdiklerinin sorulması üzerine ise İrfan Can, "Hocamız geleli kısa bir süre oldu. Samimi, ne istediğini iyi şekilde anlatan bir hocamız. Üç günde hem video toplantılar hem sahadaki pratikle ne istediğini bize gösterdi biz de inşallah bunu yarın sahada gösterebiliriz." yanıtını verdi.

İrfan Can bu seneki performansı hakkında ise, "Her zaman kendimi geliştirmeye odaklanıyorum, kötü de gitsem neler yapacağıma odaklanıyorum. Kötü gittiğimde de hep çalıştım, sabrettim, konuşulanlara kulak asmadım desem yalan olur ama çok da dikkate almadım. Her hocanın çeşitli taktileri var, farklı şeyler istiyor, belki de bu sene hocamızın istekleri oyunuma daha uygun olduğunu düşünebilirim. İnşallah böyle devam ettiririm." değerlendirmesinde bulundu.

Milli futbolcu, Fenerbahçe'den takım arkadaşı Hırvatistan kalecisi Livakovic'le diyaloglarının sorulması üzerine ise, "Livakovic önemli bir isim. En önemlisi çok iyi bir karakter. Maç öncesinde kampta onunla şakalaşmamız oldu. İnşallah yarın onu üzen taraf biz oluruz. Önemli bir kaleci ama bizde de önemli ayaklar var onu üzebilecek." şeklinde konuştu.