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Hırvatistan'da Zlatko Dalic dönemi sona erdi

Hırvatistan'da Zlatko Dalic dönemi sona erdi
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Hırvatistan Futbol Federasyonu, 2017'den beri görev yapan ve takımı 2018 Dünya Kupası'nda ikinci, 2022'de üçüncü yapan teknik direktör Zlatko Dalic ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Hırvatistan Futbol Federasyonu, Teknik Direktör Zlatko Dalic ile yolların ayrıldığını açıkladı.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki teknik direktör ayrılıklarına Hırvatistan da eklendi. Hırvatistan Futbol Federasyonu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hırvatistan Milli Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Paylaşımda Dalic'e emeklerinden dolayı da teşekkür edildi.

Dünya Kupası'nda İngiltere, Panama ve Gana ile L Grubu'nda olan Hırvatistan, 2 galibiyet, 1 mağlubiyetle ikinci olarak adını bir üst tura yazdırdı. Hırvatlar, son 32 turunda Portekiz'e 2-1'lik skorla kaybederek turnuvaya veda etti.

2017 yılında takımın başına geçen 59 yaşındaki çalıştırıcı, 111 karşılaşmada 62 galibiyet, 20 beraberlik ve 29 mağlubiyet aldı.

Zlatko Dalic yönetimindeki Hırvatistan, 2018 Dünya Kupası'nda ikinci, 2022 Dünya Kupası'nda da üçüncü olmuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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