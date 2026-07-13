Hırvatistan'da Slaven Bilic dönemi
Hırvatistan Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası'na veda ettikten sonra Zlatko Dalic ile yollarını ayırdı ve yerine eski teknik direktörü Slaven Bilic'i getirdi.
Hırvatistan Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Slaven Bilic oldu.
2026 FIFA Dünya Kupası'na son 32 turunda veda etmesinin ardından Zlatko Dalic ile yolların ayrıldığı Hırvatistan Milli Takımı'nda yeni teknik direktör belli oldu. Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Slaven Bilic, teknik direktörlük görevine getirildi.
57 yaşındaki teknik adam, 2006-2012 yılları arasında da Hırvatistan'ı çalıştırmıştı. Bilic, bu dönemde milli takımla 2.15 maç başı puan ortalaması yakaladı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı