Üye Girişi
Haberler
Hırvatistan, Hollanda'yı mağlup ederek UEFA Uluslar Ligi finaline yükseldi

Hırvatistan, Hollanda'yı mağlup ederek UEFA Uluslar Ligi finaline yükseldi

Spor Haberleri

UEFA Uluslar Ligi Yarı Finali'nde Hırvatistan, uzatmaya giden maçta Hollanda'yı 4-2 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Maçta Hollanda öne geçse de Hırvatistan pes etmedi ve uzatmada galip geldi. Hırvatistan'ın finaldeki rakibi İspanya - İtalya maçının ardından belli olacak.

UEFA Uluslar Ligi Yarı Finali'nde Hırvatistan, uzatmaya giden maçta Hollanda'yı 4-2 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

UEFA Uluslar Ligi Yarı Final maçında Hollanda ile Hırvatistan, de Kuip Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. 34. dakikada Donyell Malen'in golüyle Hollanda 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla son erdi. 55. dakikada Kramaric'in penaltı golüyle Hırvatistan eşitliği yakaladı. 72. dakikada Pasalic'in fileleri havalandırmasıyla Hırvatlar 2-1 öne geçti. Pes etmeyen Hollanda 90+6. dakikada Noa Lang ile skoru 2-2'ye getirdi ve mücadele uzatmaya gitti. 98. dakikada Petkovic ve 116. dakikada Modric'in golleriyle Hırvatistan karşılaşmadan 4-2 galip ayrılarak finale yükseldi. Hırvatistan'ın finaldeki rakibi İspanya - İtalya maçının ardından belli olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Uluslar Ligi Hırvatistan Hollanda Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title