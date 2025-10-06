Hırvatistan'da Avrupa Para Atıcılık Şampiyonası'nda Türkiye'ye 2 Madalya

Hırvatistan'da devam eden Avrupa Para Atıcılık Şampiyonası'nda milli sporcular, birer gümüş ve bronz madalya kazandı.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre Osijek kentindeki organizasyonda 10 metre havalı tüfek yatarak karışık (R3) SH1 kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Erhan Coşkuner, Hakan Abakay ve Savaş Üstün, bireysel skorları toplamında takım halinde gümüş madalya aldı.

50 metre tabanca karışık (P4) SH1 kategorisinde yarışan Murat Oğuz, Aysel Özgan ve Ayşegül Pehlivanlar ise topladıkları puanlarla takım halinde bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye böylece şampiyonada 2'si altın olmak üzere 4 madalyaya ulaştı.