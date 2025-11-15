Haberler

Hırvatistan, 2026 FIFA Dünya Kupası'na Katıldı

Güncelleme:
Hırvatistan, L Grubu'nda Faroe Adaları'nı 3-1 yenerek 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti. Avrupa elemelerinin 9. haftasında Almanya ve Slovakya da grup liderliklerini korudu.

Hırvatistan, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.

Avrupa elemelerinde 9. hafta heyecanı, A, G ve L gruplarında oynanan 6 maçla devam etti.

L Grubu'nda, Hırvatistan konuk ettiği Faroe Adaları'nı 3-1 yenerek grup liderliğini garantiledi ve Dünya Kupası bileti aldı.

A Grubu'nda, Galatasaray'da forma giyen Leroy Sane'nin de ilk 11'de sahaya çıktığı Almanya deplasmanda Lüksemburg'u 2-0 yenerek Dünya Kupası'na katılma yolunda grup liderliğini korudu. Fenerbahçe'nin stoperi Milan Skriniar'ın ilk 11'de yer aldığı Slovakya ise konuk ettiği Kuzey İrlanda'yı 1-0 yendi ve grupta ilk 2 sırada yer almayı garantiledi. Gruptaki son hafta maçında 12'şer puanlı Almanya ile Slovakya, grup liderliği ve Dünya Kupası bileti için karşılaşacak.

G Grubu'nda, Polonya konuk ettiği Hollanda ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla, Hollanda, Dünya Kupası'na katılma yolunda büyük şans yakaladı. Polonya'da Fenerbahçe'nin de formasını giyen Sebastian Szymanski, 13. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Lüksemburg-Almanya: 0-2

Slovakya-Kuzey İrlanda: 1-0

G Grubu

Finlandiya-Malta: 0-1

Polonya-Hollanda: 1-1

L Grubu

Cebelitarık-Karadağ: 1-2

Hırvatistan-Faroe Adaları: 3-1

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
