Hikmet Karaman, 'Sessiz Kal' akımına katıldı: Pas geçtiği isimleri görmeniz lazım

Türk futbolunun deneyimli teknik direktörlerinden Hikmet Karaman, son dönemde sosyal medyada büyük ilgi gören "Sessiz kal" akımına katıldı. Karaman, kendisinden "daha iyi bir teknik direktör" ismi duyana kadar sessiz kaldı.

FATİH TERİM'İ, MOURINHO'YU VE BURUK'U PAS GEÇTİ

Volkan Demirel'den başlayan sıralamada Karaman, Marcelo Bielsa ismini duyana kadar hiçbir tepki vermedi. Deneyimli teknik adamın Fatih Terim, Jose Mourinho, Okan Buruk, Sergen Yalçın ve Ole Gunnar Solskjaer gibi isimler karşısında sessizliğini koruması dikkat çekti. Ancak "Bielsa" ismi söylendiğinde Karaman gülümseyerek sessizliğini bozdu. Bu anlar kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Kullanıcılar, "Hikmet Hoca'nın özgüveni tam", "Bielsa'yı duyana kadar dayanması efsane", "Türk futboluna özgü mizahın en iyi örneği" gibi yorumlar yaptı.