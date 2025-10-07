Haberler

Hikmet Karaman, "Sessiz Kal" akımına katıldı: Pas geçtiği isimleri görmeniz lazım

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Hikmet Karaman, 'Sessiz Kal' akımına katıldı: Pas geçtiği isimleri görmeniz lazım
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Hikmet Karaman,
Haber Videosu

Futbol dünyasında başlayan ve eski futbolcular ile teknik adamların katıldığı "Kendinden daha iyi bir futbolcu/teknik direktör duyana kadar sessiz kal" akımına Teknik Direktör Hikmet Karaman da katıldı. Karaman, bu süreçte Sergen Yalçın, Ole Gunnar Solskjaer, Jose Mourinho, Okan Buruk ve Fatih Terim isimlerini pas geçerken, Marcelo Bielsa ismini duyunca sessizliğini bozdu.

Türk futbolunun deneyimli teknik direktörlerinden Hikmet Karaman, son dönemde sosyal medyada büyük ilgi gören "Sessiz kal" akımına katıldı. Karaman, kendisinden "daha iyi bir teknik direktör" ismi duyana kadar sessiz kaldı.

FATİH TERİM'İ, MOURINHO'YU VE BURUK'U PAS GEÇTİ

Volkan Demirel'den başlayan sıralamada Karaman, Marcelo Bielsa ismini duyana kadar hiçbir tepki vermedi. Deneyimli teknik adamın Fatih Terim, Jose Mourinho, Okan Buruk, Sergen Yalçın ve Ole Gunnar Solskjaer gibi isimler karşısında sessizliğini koruması dikkat çekti. Ancak "Bielsa" ismi söylendiğinde Karaman gülümseyerek sessizliğini bozdu. Bu anlar kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Kullanıcılar, "Hikmet Hoca'nın özgüveni tam", "Bielsa'yı duyana kadar dayanması efsane", "Türk futboluna özgü mizahın en iyi örneği" gibi yorumlar yaptı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Suriye Savunma Bakanlığı ile SDG arasında ateşkes anlaşması sağlandı

Türkiye'nin yanı başındaki çatışmayı bitirecek anlaşma
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Abdullah Avcı'nın yeni işi belli oldu

Abdullah Avcı'nın yeni işi belli oldu
Boluspor'da Mustafa Er dönemi sona erdi

9 maçta görevine son verildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.