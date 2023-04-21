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Hikmet Karaman anne ve babasının fotoğrafını paylaşıp anlamlı bir not düştü

Hikmet Karaman anne ve babasının fotoğrafını paylaşıp anlamlı bir not düştü

Spor Haberleri

Ünlü teknik adam Hikmet Karaman anne ve babasıyla beraber olduğu bir fotoğraf paylaştı. 63 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma, "Ana gibi yar, baba gibi diyar olmaz." notunu düştü.

Ülkemizde bir çok Anadolu kulübünü çalıştıran ve son olarak Kayserispor'dan ayrılan Hikmet Karaman anne ve babasıyla birlikte olduğu bir paylaşım yaptı.

"ANA GİBİ YAR BABA GİBİ DİYAR OLMAZ"

63 yaşındaki Karaman, paylaşımına, "Ana gibi yar, baba gibi diyar olmaz." notunu düştü. Bu not kullanıcılar tarafından beğeni aldı.

İşte Hikmet Karaman'ın yapmış olduğu o paylaşım;

Hikmet Karaman anne ve babasının fotoğrafını paylaşıp anlamlı bir not düştü

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Hikmet Karaman Spor Haberler

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