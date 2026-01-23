Haberler

TBF Başkanı Türkoğlu'ndan FIBA Genel Sekreteri Zagklis'e ziyaret

TBF Başkanı Türkoğlu'ndan FIBA Genel Sekreteri Zagklis'e ziyaret
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis ile İsviçre'de basketbol ilişkilerini güçlendirmek ve ortak projeleri değerlendirmek üzere bir araya geldi. Görüşmede, yaklaşan FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri ve FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası hazırlıkları ele alındı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis'i ziyaret etti.

İsviçre'de bulunan Patrick Baumann Basketbol Evi'nde gerçekleşen görüşmede, TBF ile FIBA arasındaki kurumsal ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilebilecek ortak çalışmalar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca, mart ayında Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri ile yaz döneminde gerçekleştirilecek FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası organizasyonlarına yönelik hazırlık süreçleri, operasyonel planlamalar değerlendirildi.

Ziyarette ayrıca, geçtiğimiz günlerde sporculuk kariyeriyle FIBA Hall of Fame seçilen Türkoğlu ile Andreas Zagklis, basketbolun tarihi mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılması konusunda Hall Of Fame onurunun taşıdığı önem ve sorumluluk üzerine değerlendirmede bulundu.

Türkoğlu, Basketbol Evi'nde bulunan 2010'da dünya ikinciliği yaşadığı ayakkabıyı da imzaladı.

Ziyaretin sonunda Türkoğlu, Zagklis'e nazar boncuklu basketbol topu ve Türk lokumu hediye etti. FIBA ise Türkoğlu'na 23 Temmuz 1995'te Yıldız Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda oynanan Türkiye - Hırvatistan müsabakasının maç kağıdını hediye etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Bakan Fidan: İsrail'in İran'a saldırı arayışında olduğuna dair emareler var

Bakan Fidan, İsrail'in saldırı arayışında olduğu ülkeyi açıkladı
Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi

Mahkeme ihraç edilen teğmenle ilgili kararını verdi
Putin, göz diktiği bölge için Trump'a meydan okudu: Her halükarda sürdüreceğiz

Putin, göz diktiği bölge için Trump'a meydan okudu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gram altın 10 bin lira olur mu? İslam Memiş tarih bile verdi

Altında 10 bin lira için tarih verdi
Bitlis'te kar kalınlığı trafik lambalarına kadar ulaştı

Bir ilimizde kar kalınlığı trafik lambalarına kadar ulaştı
'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı

'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcıdan olay Yılmaz Güney çıkışı
14 ünlünün testi pozitif çıktı

14 ünlünün testi pozitif çıktı
Gram altın 10 bin lira olur mu? İslam Memiş tarih bile verdi

Altında 10 bin lira için tarih verdi
İspanya, Trump'ın Barış Kurulu davetini reddetti

Trump'ı küplere bindirecek karar! Avrupa ülkesi daveti resmen reddetti
DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu

DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu