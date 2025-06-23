Hidayet Türkoğlu ve Alparslan Bayraktar Basketbol Projelerini Görüştü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Ankara'da bir araya gelerek basketbol projeleri hakkında bilgi alışverişinde bulundu ve BOTAŞ'ın altyapı başarılarını kutladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı (TBF) Hidayet Türkoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile bir araya geldi.

TBF'den yapılan açıklamaya göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığ'nın Ankara'daki yerleşkesinde gerçekleştirilen görüşmede, Türkoğlu ve Bayraktar, basketbol projeleri üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Görüşmede ayrıca Hidayet Türkoğlu, BOTAŞ'ın altyapılardaki başarılarından dolayı Bakan Bayraktar'ı kutlayarak basketbola olan katkıları için teşekkür etti.

Görüşmenin ardından Hidayet Türkoğlu, Alparslan Bayraktar'a isminin yazılı olduğu milli takım forması takdim etti.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
Verdiği kilolarla gündeme gelen Zara, zayıflama formülünü açıkladı

Verdiği kilolarla gündemde! Zayıflama formülünü açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya: İran'a nükleer silah tedarik etme niyetimiz yok

Merak edilen soruya Rusya'dan yanıt var!
Bahar Candan'ın 'helvalı' paylaşımı vicdanları sızlattı

Bahar Candan'ın 'helvalı' paylaşımı vicdanları sızlattı
Fenerbahçe'ye 111 milyon euroluk yıldız

Fenerbahçe'ye 111 milyon euroluk yıldız
Hamaney'e suikast mi düzenlenecek? Time dergisinin kapağı dikkat çekti

Kaddafi ve Saddam'ın ardından ünlü dergi o ismi de kapağa taşıdı
Dua Lipa, katıldığı geceye transparan elbisesi ile damga vurdu

Dua Lipa, katıldığı geceye transparan elbisesi ile damga vurdu
İsrail, İran'daki 6 havaalanını vurdu! 15 uçak ve 1 helikopter imha edildi

6 havaalanına bomba yağdı, 15 uçak imha edildi
Savaşta ABD'yi Hürmüz Boğazı korkusu sardı

Savaşta ABD'yi korku sardı! Beyaz Saray: Aptallık olur
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.