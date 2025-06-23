Hidayet Türkoğlu ve Alparslan Bayraktar Basketbol Projelerini Görüştü

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı (TBF) Hidayet Türkoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile bir araya geldi.

TBF'den yapılan açıklamaya göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığ'nın Ankara'daki yerleşkesinde gerçekleştirilen görüşmede, Türkoğlu ve Bayraktar, basketbol projeleri üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Görüşmede ayrıca Hidayet Türkoğlu, BOTAŞ'ın altyapılardaki başarılarından dolayı Bakan Bayraktar'ı kutlayarak basketbola olan katkıları için teşekkür etti.

Görüşmenin ardından Hidayet Türkoğlu, Alparslan Bayraktar'a isminin yazılı olduğu milli takım forması takdim etti.