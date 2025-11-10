Haberler

Hidayet Türkoğlu'ndan 10 Kasım mesajı

Güncelleme:
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87. yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.

Başkan Türkoğlu, TBF'nin internet sitesinde yer verilen açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyetimizin kurucusu ve bağımsızlık mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 87. yıl dönümünde rahmet, saygı ve minnetle anıyoruz. 10 Kasım; milletimiz için yalnızca bir matem günü değil, aynı zamanda Atatürk'e olan bağlılığımızı, fikrine ve mirasına duyduğumuz derin saygıyı ifade ettiğimiz anlamlı bir gündür. O, ömrünü vatanına adamış; askeri dehası, siyasi vizyonu ve insanlık değerleriyle yalnız milletimize değil, tüm dünyaya örnek olmuştur. Bu toprakları bizlere vatan olarak emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
