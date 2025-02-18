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Hidayet Türkoğlu Fenerbahçe'ye resti çekti: Çekinmeyeceğiz

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Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Fenerbahçe'nin Milli Takım'a oyuncu göndermemesi konusunda açıklama yaptı. Türkoğlu, süreci yaz aylarına kadar yakından takip edeceklerini ve aynı tutumun devam etmesi halinde gerekli yaptırımları uygulamaktan çekinmeyeceklerini belirtti.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Fenerbahçe'nin Milli Takım'a oyuncu göndermemesi konusunda açıklama yaptı.

"AYNI TAVIR DEVAM EDERSE..."

Süreci takip edeceklerini söyleyen Türkoğlu, "Süreci yaz aylarına kadar yakından takip edeceğiz. Avrupa Şampiyonası'na giderken bu tutumun aynı şekilde devam etmesi halinde, yönetim olarak gerekli yaptırımları uygulamaktan çekinmeyeceğimizi açıkça belirtmek isteriz. Bu durum, sporcularımız da dahil olmak üzere herkes için geçerlidir.

Biz her zaman iletişimin ve zamanın bazı şeyleri değiştirebileceğine inanan bir yönetim olduk. Ancak, milli takım açısından Avrupa Şampiyonası sürecine girerken aynı tavır devam ederse, kim olursa olsun, yönetim olarak daha önce gösterdiğimiz kararlılığı sürdürmeye devam edeceğimizi herkesin huzurunda ifade etmek isterim." ifadelerini kullandı.

Sürecin uzamasından dolayı şaşkın olduklarını söyleyen Türkoğlu, "Süreci her zaman yakından takip eden bir yönetim olduk ve anlayışımız da her zaman bu yönde olmuştur. Hiçbir zaman diyalogdan kaçan bir yönetim olmadık. Ancak bazı konulara burada girmemizin doğru olmayacağını düşünüyorum, çünkü buraya gelen ve davet edilen oyunculara haksızlık olur. Sonuçta onlar şu an milli takım formasını giymek için buradalar.

Bu sürecin bu kadar uzaması bizi şaşırttı, çünkü zamanın doğru yönetildiğinde olumlu sonuçlar doğuracağına inanıyoruz. Sürecin bu noktaya gelmesi elbette istemediğimiz bir durum. Ancak şu anki odak noktamız, milli formayı giyecek oyuncuların Perşembe ve Pazar günkü maçlarda en iyi performanslarını sergilemeleri olacaktır." dedi.

"SPORCUNUN MENFAATLERİNİ ÖN PLANDA TUTTUK"

Kadro yapılanması hakkında konuşan Türkoğlu, "Yönetim olarak aldığımız kararlarda her zaman sporcunun menfaatlerini ön planda tuttuk. Burada da vurgulamak istediğim en önemli nokta budur. Sporcunun bu süreçte bir ikilem içinde kalmasının doğru olmadığına inandık.

Avrupa Şampiyonası'na giderken, sürecin daha sağlıklı yönetilmesi gerektiğini düşündük çünkü eleme aşamasını garantilemiş bir takımız. Sporcumuzun bu tür bir polemiğin içine çekilmesini istemedik, çünkü bunun geri dönüşleri bazen çok ağır olabilir. Hatta disiplin cezası alması gerekebilir ve aylarca sahalardan uzak kalabilirdi. Tam da bu nedenle, mevcut kadroyla devam etmenin en doğru karar olduğunu düşündük." sözlerini sarf etti.

Hidayet Türkoğlu Fenerbahçe'ye resti çekti: Çekinmeyeceğiz
Haberler.com / Kübra Çolakbüyük - Spor
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

fetöcü takımdan alın Fenerbahceye top yekün düşmanlık edenlerle işimiz yok

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Haber YorumlarıBülent Yiğithan:

fener bahçe varsa orda güzel şeyler olmaz

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Haber Yorumları62km9g8z28:

ali koc kendini ne saniyor, milli takima oyuncu gondermemek kimin haddine

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Haber YorumlarıSeçilmiş kişi:

Yıllardır federasyon başkanı ama ortada bir başarı yok altyapı desen takımlar yabancı dolduğu için o da yok hesap soran o zaten hiç yok istifa eden ? O bizim ülkede geçerli değil

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