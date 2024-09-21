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Heyecan dorukta! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri

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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ve Galatasaray, Ülker Stadı'nda karşılaşacak. Jose Mourinho'nun öğrencileri liderlik koltuğuna oturmayı, Okan Buruk'un öğrencileri ise deplasmanda ezeli rakibini devirerek zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Dev derbi öncesi iki takımın muhtemel 11'ini sizler için derledik...

Trendyol Süper Lig'in 6. haftası dev bir randevuya sahne olacak. İki ezeli rakip Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Jose Mourinho'nun öğrencileri, rakibini devirerek liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Yoluna kayıpsız devam eden Okan Buruk'un öğrencileriyse deplasmanda ezeli rakibini devirerek zirvedeki yerini sağlaştırmayı hedefliyor.

Geçen sene iki takım arasında Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle tamamlanırken Galatasaray'ın sahasındaki maçı ise Fenerbahçe 10 kişi kalmasına rağmen 1-0 kazanmıştı. Öte yandan Fenerbahçe'yi 1999'dan 2020'ye kadar deplasmanda mağlup edemeyen Galatasaray, Kadıköy'deki son 7 karşılaşmanın yalnızca birini kaybetti, üçünü kazandı.

401. KARŞILAŞMA

İki takım arasındaki 115 yıllık rekabette Fenerbahçe ile Galatasaray 401. kez kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe, geride kalan 400 maçtan 149'unu kazanırken sarı-kırmızılı ekip ise 128 kez maçta galip geldi. 123 maçta taraflar eşitliği bozamadı.

2 YILDIZ KADRODA YOK

Galatasaray'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nden ayrılan Yusuf Demir ve tedavisine devam edilen Hakim Ziyech, Fenerbahçe derbisinin kadrosunda yer almayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe;

Livekovic, Mert, Djiku, Çağlar, Oosterwolde, İsmail, Fred, Szymanski, Tadic, Maximin, Dzeko.

Galatasaray;

Muslera, Sanchez, Abdülkerim, Jakops, Kaan, Torreira, Berkan, Sara, Barış Alper, Sallai, Osimhen.

Heyecan dorukta! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

Trendyol Süper Lig Jose Mourinho Ülker Stadı Galatasaray Galatasaray Fenerbahçe Okan Buruk Fenerbahçe Spor

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Yorumlar (4)

umut acar:

önce isimleri doğru yazmayı öğrenelim, sonra haber yapalım.

9
0
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Perwer:

Fenerbahçe’nin ikinci buiza vakası nerede? Nesiri

2
1
yanıtYanıtla
Mahmut Şahin:

berkan mi,???????

1
0
yanıtYanıtla
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