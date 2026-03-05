Haberler

Antalyaspor-Samsunspor maçının ardından

Güncelleme:
Hesap.com Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu son maçında Samsunspor'a 2-0 mağlup oldu. Teknik direktör Sami Uğurlu, lig odaklı olduklarını ve genç oyunculara şans verdiklerini ifade etti.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. ve son hafta maçında sahasında Samsunspor'a 2-0 yenilen Hesap.com Antalyaspor'da teknik direktör Sami Uğurlu, "Önemli olan bizim için lig. İç sahada aldığımız puanları umarım deplasmanda da almaya devam ederiz." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Uğurlu, bu maçta, süre bulamayan oyunculara fırsat tanıdığını ifade etti. Genç oyunculara da bu maçta şans verdiğini aktaran Uğurlu, "Genel anlamda iyi bir mücadele verdik. Futbolcularımın verdiği mücadeleden memnunum. Bu maçlar oynamayan oyuncular için bir fırsat. O da değerlendirilecek konulardan bir tanesi." diye konuştu.

Sami Uğurlu, iyi performans aldıkları futbolcular olduğu kadar beklentilerinin altında kalan oyuncuların bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Süleyman Elçin
