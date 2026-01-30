Haberler

Futbol: Trendyol Süper Lig

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanan maçta Hesap.com Antalyaspor, Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti. Antalyaspor'un golünü Van de Streek kaydetti.

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Murat Tuğberk Curbay, Hakan Yemişken

Hesap.com Antalyaspor : Julian, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Hüseyin Türkmen, Paal, Soner Dikmen, Samet Karakoç, Safuri, Saric, Ballet, Van de Streek

Trabzonspor : Onana, Pina, Batagov, Nwaiwu, Lovik, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Muçi, Augusto, Onuachu

Goller: Dk. 43 Van de Streek (Hesap.com Antalyaspor )

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Hesap.com Antalyaspor- Trabzonspor maçının ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

20. dakikada köşe vuruşunu kullanan Safuri'nin ortasına hareketlenerek ön direkte topla buluşan Van de Streek'in kafa vuruşunda top kaleci Onana'da kaldı.

22. dakikada Zubkov'un pasıyla ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Muçi'nin yerden vuruşunda kaleci Julian topu kontrol etti.

29. dakikada köşe vuruşunu kullanan Zubkov'un ortasında kale önünde topla buluşan Nwaiwu'nun kafa vuruşunda top kale direğinin yanından auta çıktı.

43. dakikada Antalyaspor golü buldu. Oulai'nin kendi ceza sahasının önünde dengesini kaybedip düşmesi nedeniyle top Van de Streek'de kaldı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Van de Streek'in yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Kaynak: AA / Süleyman Elçin - Spor
