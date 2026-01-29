Antalyaspor, Trabzonspor maçına hazır
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Hesap.com Antalyaspor, yarın sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Takım hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak Hesap.com Antalyaspor, hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Sami Uğurlu yönetimindeki taktik antrenmanının ardından tesiste kampa girdi.
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 20.00'da başlayacak Hesap.com Antalyaspor-Trabzonspor müsabakasını hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.
Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor