Haberler

Antalyaspor, Trabzonspor maçına hazır

Antalyaspor, Trabzonspor maçına hazır
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Hesap.com Antalyaspor, yarın sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Takım hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak Hesap.com Antalyaspor, hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Sami Uğurlu yönetimindeki taktik antrenmanının ardından tesiste kampa girdi.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 20.00'da başlayacak Hesap.com Antalyaspor-Trabzonspor müsabakasını hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor
İzmit'teki Tüpraş rafinerisinde patlama

Türkiye'nin en büyük rafinerilerinden! Şiddetli patlama meydana geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kalkış yapan yolcu uçağının tekerleği düştü

Havada dehşet anları! Kalkış yapan uçaktan düştü
Tartışma yaratan Jiu-Jitsu eğitimi: Buna izin verilmez

Tartışma yaratan görüntü: Buna izin veren...
Kars'ta 2 gündür kayıp olan Savaş Güzel asansör boşluğunda ölü bulundu

İki gündür kayıptı, cansız bedeni devlet dairesinden çıktı
Anlaşmaya varıldı! Kante ve Lookman derken Fenerbahçe'den büyük ters köşe

Kante ve Lookman derken Fenerbahçe'den büyük ters köşe
Kalkış yapan yolcu uçağının tekerleği düştü

Havada dehşet anları! Kalkış yapan uçaktan düştü
Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı

Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı
Dünyada bir ilk! Altın Sokak'ı resmen tanıttılar

Dünyada bir ilk! Altın Sokak'ı resmen tanıttılar