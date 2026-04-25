Göztepe evinde Antalyaspor'u 2-0 yendi, 51 puana ulaştı

TRENDYOL Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Göztepe evinde Hesap.com Antalyaspor'u ilk yarıda attığı gollerle 2-0 yenerek 51 puana yükseldi ve 6'ncı sıradaki yerini korudu. Antalyaspor ise 28 puanda kalıp düşme tehlikesi yaşamaya başladı. Karşılaşmanın ardından Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov ve Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Rakiplerinin kazandığı haftada mağlup olmalarının üzerlerinde yükü arttırdığını söyleyen Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, "Göztepe'yi tebrik ederim. Göztepe son 2 senedir oynadığı bir oyun var. Bu takımlar tarafından bilinse de Göztepe iyi oynuyor. Duran toplar, kenar toplar ayrı etken. Bir hafta bunu çalışıp birinci dakika dolmadan gol yemek bizi çok üzdü. Toparlanmak zor oldu. İkinci yarı oyuncu değişimleri yaptık pozisyonlara girdik. Kritik maçlarda önem taşıyan maçlarda mücadele etmeliyiz, agresif olmalıyız. Bunu maç başında yapamadık. 3 hayati hafta var. Başladığımız yere döndük. Rakiplerimizin kazandığı haftada kaybetmek üzerimize yükü artırdık. Bu 3 haftada en az bir galibiyet alıp ligde kalacağımızı düşünüyoruz. Bizim inancımız sürüyor" dedi.

'SON 3 MAÇTA 6 PUAN HEDEFLİYORUZ'

Ligde kalan maçlarda 6 puan hedeflediklerini söyleyen Sami Uğurlu sözlerini devamında şu ifadelere yer verdi:

"5-6 takım düşme hattında. Her şey bizim elimizde. Bizim alacağımız skorlar geleceğimizi belirleyecek. İnançların kırılması normal. Alt taraf sizi yakaladığında inancın kırılmasını doğal karşılıyoruz. Ben kendi adıma söyleyeyim ben takımım başındayım. Ben sorumluluğu alıyorum. Ancak hiçbir zaman pes etmeyeceğiz. Bu sene de aynısı olacak. Oyuncularıma güvenim tam. Gerçekçi de olma gerekiyor. Bizim iyi oyuncularımız var. Takım halinde mücadelede ettiğimizde iyi sonuçlar alıyoruz. Bizim iki üç oyuncumuz kötü oynarsa sonuçları tolere edemiyoruz. Ekstra puanlar alamadık. Ancak çok kolay gol yersek takım kalitemiz belirli seviyede. Mücadele ettiğimizde, 11 kişi iyi oynadığımızda iyi işler çıkaracağız. Ancak artık telafisi yok. Son 3 haftanın telafisi yok. Son 3 maçta 6 puan hedefliyoruz" yorumunu yaptı.

STANIMIR STOILOV: GÖZTEPE AİLESİ OLARAK KENETLENMELİYİZ

Güzel bir sonuç aldıklarını dile getiren Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, "Maça aslında çok iyi başladık. Hızlı şekilde golleri bulduk. Yakaladığımız gol pozisyonları bulduk. İkinci yarıya da iyi başladık. Pozisyonlar yakaladık. Üçüncü golü bulabilirdik. Rakip de goller kaçırdı. Bizim adımıza iyi maç oldu. Oyuncularımız duygusal anlamda iyi maç oynadı. Bu duygularla oynamalıyız. Göztepe ailesi olarak hep birlikte olmalıyız. Biz beraber olmalıyız. Maçtan önce sıkıntılarımız vardı. Ancak bu sıkıntıları hep beraber çözdük" ifadelerini kullandı.

'KUPAYI BEŞİKTAŞ YA DA TRABZONSPOR ALSIN'

Eksik kadroya rağmen iyi mücadele ettiklerini belirten Stoilov, "Bazen uzun süre ilk 11 başlamayan oyuncular için zordur ama oynayan oyuncular çok iyi performans gösterdi. Avrupa için mücadelemiz sürecek. Bence önemli şey bugün enerjimizi diğer maçlarda da sürdürmeliyiz. Bunu yaparsak hak ederiz kazanırız ya da tem tersi olur hep birlikte göreceğiz. Bazı maçlarda uzatmalarda gol yedik. Ama ben Allah'ın bu kaybedilenleri geri vereceğini biliyorum. Avrupa'ya gitmemiz için Türkiye Kupası'nda da Beşiktaş ya da Trabzonspor'un kazanmasını umuyorum. O iki takım da ligde önde, kazanmaları sürpriz olmaz" yorumunu yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı