Hesap.com Antalyaspor, Lautaro Giannetti ile Anlaştı
Trendyol Süper Lig takımlarından Hesap.com Antalyaspor, Arjantinli stoper Lautaro Giannetti ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, oyuncuyu kadrosuna katmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirtti.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hesap.com Antalyaspor, Arjantinli stoper Lautaro Giannetti'yi renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Antalyasporumuz, İtalya'nın Udinese Calcio takımından Arjantinli stoper Lautaro Giannetti ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolumuza 'hoş geldin' der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz." denildi.
Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor