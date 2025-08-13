Hesap.com Antalyaspor, Lautaro Giannetti ile Anlaştı

Hesap.com Antalyaspor, Lautaro Giannetti ile Anlaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig takımlarından Hesap.com Antalyaspor, Arjantinli stoper Lautaro Giannetti ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, oyuncuyu kadrosuna katmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirtti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hesap.com Antalyaspor, Arjantinli stoper Lautaro Giannetti'yi renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Antalyasporumuz, İtalya'nın Udinese Calcio takımından Arjantinli stoper Lautaro Giannetti ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolumuza 'hoş geldin' der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz." denildi.

Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor
Kendi inşaatını denetlerken yaşamını yitirdi

Kendi inşaatını denetlerken yaşamını yitirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP'li vekil doğruladı: Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye geçiyor

CHP'li büyükşehir belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.