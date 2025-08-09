Hesap.com Antalyaspor, Kasımpaşa Karşısında İlk Yarının Üstünlüğünü Elde Etti
Trendyol Süper Lig'in açılış maçında Hesap.com Antalyaspor, Kasımpaşa'yı 2-1'lik skorla ilk yarıda geride bıraktı. Güray Vural ve Storm'un golleriyle öne geçen ev sahibi ekip, konuk takımın eşitlik golüne rağmen üstünlüğünü korudu.
Stat: Corendon Airlines Park Antalya
Hakemler: Alper Akarsu, Murat Tuğberk Curbay, Suat Güz
Hesap.com Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Güray Vural, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk (Dk. 38 Dzhikiya), Paal, Kaluzinski, Soner Dikmen, Van de Streek, Abdülkadir Ömür, Storm, Cvancara
Kasımpaşa : Gianniotis, Winck, Opoku, Szalai, Espinoza, Cafu, Fall, Hajradinovic, Baldursson, Ben Ouanes, Gueye
Goller: Dk.19 Güray Vural, Dk. 40 Storm (Hesap.com Antalyaspor), Dk. 31 Gueye ( Kasımpaşa )
Sarı kartlar: Dk. 9 Güray Vural, Dk. 16 Paal (Hesap.com Antalyaspor)
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Hesap.com Antalyaspor- Kasımpaşa mücadelesinin ilk yarısı, kırmızı-beyazlı ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
13. dakikada Soner Dikmen'in şutunda Kasımpaşa savunmasından dönen topu ceza sahasında önünde bulan Kaluzinski'nin şutunda meşin yuvarlak Kasımpaşa savunmasının müdahalesiyle kornere gitti.
19. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Van de Streek'in pasında ceza sahasında topla buluşan Güray Vural, karşı karşıya kaldığı kaleci Gianniotis'in sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
25. dakikada sol kanattan gelişen atakta Kaluzinski'nin arka direğe ortasına iyi yükselen Güray Vural'ın kafayla şutunda kaleci Gianniotis yere çarpıp yükseklik kazanan topu kontrol etti.
31. dakikada konuk ekip skora eşitlik getirdi. Savunma arkasına hareketlenen Ben Ouanes, Hajradinovic'in gönderdiği topu tek pasla kale sahasına çevirdi. Gueye, gelişine vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1
40. dakikada Antalya ekibi yeniden öne geçti. Veysel Sarı'nın pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Storm, topu kaleci Gianniotis'in sağından ağlarla buluştu. 2-1
45+3. dakikada Güray Vural'ın sağ kanattan ortasında ceza alanında topla buluşan Cvancara'nın şutunda kaleci Gianniotis, gole izin vermedi.
45+4. dakikada Güray Vural'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Cvancara'nın şutunda kaleci Gianniotis, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Akdeniz temsilcisinin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.