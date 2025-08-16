Hesap.com Antalyaspor, Gençlerbirliği Maçına Hazır
Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenmanda taktik çalışmaları yapıldı.
Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın Gençlerbirliği ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Atilla Vehbi Konuk Tesislerinde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenmanda kırmızı-beyazlı futbolcular, taktik ağırlıklı çalışma yaptı.
Eryaman Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Gençlerbirliği-Hesap.com Antalyaspor müsabakasını hakem Oğuzhan Aksu yönetecek.
Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor